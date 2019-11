Frasi pronomi C.O.D, C.O.I.

Cosa sono i pronomi C.O.D. e C.O.I. in grammatica francese

C.O.D.

C.O.I.

Frasi pronomi C.O.D. e C.O.I.

Il pronome francese conosciuto con la sigla C.O.D. corrisponderebbe al cosiddetto pronome personale complemento oggetto e sarebbero i seguenti:metele/lanousvouslesAttenzione: le due terze persone singolari le/la sono presentate con l’apostrofo se si trovano davanti ad un sostantivo iniziante per vocale. Il les plurale invece è uguale sia nel plurale maschile sia nel plurale femminile.Ecco come si pone il personale complemento oggetto nella frase francese:Nella frase affermativa abbiamo il soggetto + C.O.D.+ il verbo della frase;Nella frase affermativa in cui si utilizza il passato prossimo invece si seguirà questa disposizione: Soggetto + C.O.D.+ verbo ausiliare + il participio passato.Nella frase negativa si segue questo ordine: Soggetto + ne + C.O.D.+ verbo + pasNella frase negativa in cui come tempo verbale c’è il pasaato prossimo, si segue questo ordine: Soggetto + ne + C.O.D. + verbo ausiliare + pas + participio passato.Il pronome si colloca davanti all’ultimo verbo, qualora siano presenti i verbi servili.Nell’ambito di una frase imperativa di tipo affermativo invece si utilizza il verbo imperativo seguito dal C.O.D.Nella frase negativa imperativa invece si avrà ne + C.O.D. + verbo imperativo + pas.Con la sigla C.O.I. nella grammatica francese si intendono i cosiddetti complementi di termine indiretti. Ecco quali sono nel dettaglio:meteluinousvousleurAttenzione: le due terze persone singolari sono uguali al maschile e anche al femminile, così come al plurale leur è uguale sia al maschile che al femminile. Nella loro forma i C.O.I non cambiano molto rispetto ai C.O.D. eccetto nelle terze persone singolare e plurale, dove nel C.O.I. cambiano e sono lui e leur. Nell’ambito del C.O.I. la collocazione all’interno della frase è molto simile a quella del C.O.D. ma il primo non si deve mai concordare con il verbo presente nella frase.Attenzione: in correlazione all’imperativo affermativo me e te cambiano in moi e toi.Je le prends.Ecoute-moi.Je lui parle.Je ne lui parle pas.Je veux te dire d’aller chez Colette.Je lui dit de venir ici.j’ai volu vous dire une chose très importante.per approfondimenti, vedi anche: