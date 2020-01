Ricerca sull’Oceania fisica

Caratteristiche fisiche dell’Oceania

L’Oceania è uno dei sette Continenti della terra, essa è collocata nell’Emisfero australe e comprende 14 Stati di cui i principali sono l'Australia, la Nuova Zelanda e la Nuova Guinea. Viene definito come “continente nuovissimo” non per fenomeni fisici, bensì per fatti storici: escludendo l’Antartide, l’Oceania fu l’ultimo Continente ad essere stato scoperto ed a essere popolato.Ha una superficie di 8 525 989 km quadrati ma il 99% del territorio è composto da Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea. Il restante 1% del territorio è composto da isole coralline o da isole di origine vulcanica.L'Oceania è bagnata da due Oceani: Indiano e Pacifico e può essere divisa in tre aree che sono: l’Australia (l'isola principale del Continente), la Nuova Guinea e la Nuova Zelanda, tante piccole isole che formano i tre arcipelaghi principali che sono Micronesia, Polinesia, Melanesia.Il territorio dell’Oceania e’ prevalentemente pianeggiante e desertico.Le principali catene montuose dell’Oceania sono situate nei tre Stati principali prima citati e sono:- la catena montuosa della Nuova Guinea dove vi si può trovare il Puncak Jaya, il monte più alto di questo Continente che raggiunge un'altitudine di 4884 m. e il Monte Willhelm con un’ altitudine di 4509 m.;-le Alpi Meridionali situate nell’isola del sud in Nuova Zelanda nelle quali sono presenti numerosi parchi nazionali e dove sorge il Monte Cook (3754 m.);-le Alpi australiane che sono la più elevata catena montuosa dell’ Australia e il monte Kosciuzko ( 2228 m. ).Nell’isola del nord (Nuova Zelanda) sono presenti numerosi vulcani.Considerando la poca conformità del territorio e la frammentazione dello stesso in numerosissime isole, in Oceania non vi sono numerosi fiumi (eccetto in Australia) e i principali sono collocati per l’appunto nel territorio australiano e sono il fiume Murray e il fiume Darling che insieme formano un unico sistema fluviale più’ lungo di 3000 km, ma posseggono una portata molto bassa se confrontata con gli altri principali fiumi del resto del mondo.Una delle caratteristiche fisiche dell'Oceania è la presenza di numerosissime isole. Escludendo l’Australia che ha dimensioni praticamente “continentali”, le isole principali sono la Nuova Guinea collocata a Nord, la Nuova Zelanda a Est, la Tasmania a sud-est. Inoltre elenchiamo alcune isole che geograficamente appartengono all’Oceania, ma politicamente a Stati esterni ad essa e sono le Hawaii ( USA) , Nuova Caledonia e Polinesia Francese ( Francia ) , Pasqua ( Cile).Le isole dell’Oceania hanno ricoperto un ruolo importante anche dal punto vista bellico: infatti alcune isole sono state utilizzate per effettuare alcuni test nucleari come per esempio le isole Marshall dove gli Stati Uniti hanno effettuato alcuni test rendendo secondo alcuni rilevamenti condotti negli ultimi anni 11 isole inabitabili a causa della loro radioattività e le isole, successivamente con una normativa stipulata nel 1992, vennero proibiti test nucleari in queste isole.In Oceania sono presenti tre climi differenti e a seconda di ciò’ deriva la composizione dell’ ambiente. Nelle zone dell'Australia del nord e dell’equatore possiamo trovare un clima tropicale umido e di conseguenza dal punto di vista ambientale possono esserci foreste pluviali, per esempio la foresta pluviale dell'Australia che è stata riconosciuta anche dall’UNESCO come patrimonio dell’ umanità o l’ambiente tipico della savana.Nelle zone dell'Australia centrale, all'altezza del Tropico del Capricorno, c’è un clima prevalentemente tropicale arido e possiamo trovare deserti come per esempio il Great Victoria Desert con una superficie di 350.000 chilometri quadrati e steppe.Nell’Australia del sud e in Nuova Zelanda abbiamo un clima temperato con foreste di latifoglie e pascoli.Una bellezza di questo Continente è la presenza esclusiva di alcuni animali. Infatti qui sono presenti tutti e tre i gruppi di mammiferi, 800 specie di uccelli, 4.000 specie di pesci e 50 tipi di mammiferi marini.I mammiferi principali sono i dingo, i numbat, il diavolo della Tasmania e i Quoll, anche se ormai è diventato molto difficile avvistarli.La caratteristica principale in relazione alla flora di questo Continente è la presenza di Marsupiali tra cui koala, canguri, wallaby e combat.Un altro gruppo che si trova solo in Australia è il gruppo dei monotremi come per esempio l’ornitorinco. Sono presenti circa 800 specie di uccelli tra cui 55 specie di pappagalli.In Oceania possiamo trovare un elevato numero di rettili soprattutto velenosi. (21 su 25 sono letali)Inoltre sono presenti circa 4.000 specie di pesci ed è presente il più grande sistema corallino del mondo ovvero la Barriera Corallina anche essa dichiarata patrimonio dell’ umanità dell’UNESCO, dove è possibile trovare una grande varietà di pesci tra cui il pesce pagliaccio.per approfondimenti, vedi anche: