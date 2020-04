Energia solare

*energia alternativa:

*Energia rinnovabile:

Sistema Fotovoltaico;

Sistema Termosolare;

Impianto solare a concentrazione.



Sistema fotovoltaico

Sistema termosolare

Impianto solare a concentrazione

L'energia solare (energia associata alla radiazione solare)rappresenta la fonte primaria di energia sulla terra, senza la quale non esisterebbe la vita.Si tratta di un'energia *alternativa, *rinnovabile e soprattutto pulita, a sostegno della cosiddetta "Economia Verde"energia provenienti da fonti che non siano quelle tradizionali rappresentate dai Combustibili fossili.energie non esauribili o che sono generate da fonti che hanno al caratteristica di rigenerarsi più o meno alla stessa velocità con cui vengono consumate.Sono tre le principali ed attuali tecnologie capaci di trasformare l'energia del sole in energia sfruttabile:I pannelli fotovoltaici si basano su un sistema in grado di trasformare l'energia solare in energia elettrica; essi sono costituiti da un generatore, da un impianto di condizionamento e controllo della potenza e da un eventuale accumulatore (non obbligatorio) capace di immagazzinare energia e conservarla.I pannelli termosolari concentrano i raggi solari con degli specchi in modo da generare alte temperature per l'alimentazione di turbine che azionano generatori elettrici.All'interno dei pannelli è presente un fluido termoconvettore che, riscaldato ad una temperatura di 400°, scorre fino ad un scambiatore di calore, portando ad ebollizione l'acqua, il cui vapore alimenta un turbogeneratore elettrico.Questo tipo d'impianto,meno noto, sfrutta il potere riflettente di enormi specchi parabolici in grado di scaldare un fluido costituito da una miscela di sali fusi che raggiungono temperature superiori a 550° e che alimentano turbine a vapore in grado di produrre energia elettrica.per approfondimenti vedi anche: Energia solare[url=https://www.skuola.net/educazione-tecnica-medie/energia-impianti-solari.html]Energia e impianti solari [/url]