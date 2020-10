L'Australia

Territorio e climi

La storia

La popolazione

Insediamenti e vie di comunicazione

Le principali città

L'Australia é situata nell'emisfero Australe, tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico, ed è il sesto Paese al mondo per estensione. Ha una formae quasiIl territorio è uniforme: è costituito dae da. Può essere suddiviso in tre aree morfologiche: nella parte centro-occidentale vi è lo, un vasto tavolato che occupa due terzi della superficie; parallela alla costa orientale si sviluppa per 3000 km la, che raggiunge le massime elevazioni nella parte meridionale; infine, nella parte centrale si estende il, un bassopiano che in alcune parti si abbassa sotto il livello del mare.L'Australia è per lo più arida: molti bacini idrografici sono, cioè non hanno sbocco al mare e le acque si perdono nel terreno. Il principale sistema idrografico è formato dal fiumee dalNelle regioni settentrionali il clima èed è presente la, mentre le coste sud-occidentali hanno un clima. Verso l'interno compare lae quindi laaustraliana; e nelle regioni ancora più interne, si trova ilI primi abitanti furono piccoli gruppi diche vivevano grazie alla raccolta di frutti e alla caccia. Gli europei arrivarono nel 1788, quando il Regno Unito ci fondò una, formata da un migliaio di persone, la maggior pèarte deportati. Poi arrivarono ancheliberi per coltivare la terra e allevare animali. Dalla metà del XIX secolo, con la scoperta di giacimenti d'oro, ebbi inizio una forte migrazione dall'Europa. Gli aborigeni venneroo portati inDopo l'arrivo dei primi coloni, arrivarono molti flussi migratori provenienti daifino alla seconda metà del Novecento, quando è stata permessa anche l'immigrazione da altri paesi europei come; questo ha contribuito adella popolazione. Dalla fine degli anni 70 vengono ammessi solo chi porta capitali da spendere in attività produttive o chi è in possessi di titoli professionali richiesti in determinati settori.L'è la lingua ufficiale. Ilè la religione più diffusa; quasi un quinto della popolazione si dichiara ateo.L'Australia è uno degli Stati meno densamente popolati del mondo. La maggior parte degli australiani vive in città, nelle cinque maggiori aree metropolitane sviluppate attorno alle capitali dei principali Stati. Negli ultimi vent'anni sono cresciuti anche i centri di piccole e medie dimensioni, con funzioniA parte Canberra, la capitale federale, e Brisbane, le città australiane hanno in genere piccole dimensioni ma sono al centro di vasti e popolosi. Tutte le grandi città sorgono sul mare e hanno una: il centro cittadino è separato dalle zone residenziali, con case basse e strade alberate.è la capitale del Nuovo Galles del Sud e principale porto del Paese. Il primo insediamento fu costituito, nel 1788, da un gruppo di detenuti britannici. La City ha un aspetto nordamericano., capitale del Victoria, ha una caratteristica struttura a scacchiera, tipica delle città nordamericane. E' il principale centro del commercio di lana e prodotti agricoli ed è il primo polo culturale del Paese., capitale del Queensland e importante polo industriale, deve il proprio sviluppo alla vicinanza di giacimenti di carbone e petrolio.è la capitale dell'Australia Occidentale: la vicinacostituisce il porto marittimo da cui partono cereali, oro e carbone.è la capitale dell'Australia Meridionale ed è divisa il due zone: una commerciale e una industriale.

Le vie di comunicazione

Economia

Agricoltura, allevamento e pesca

Le risorse minerarie

L'industria

Il settore terziario

La rete stradale è ben estesa e sviluppata. Lesono in fase di ristrutturazione per uniformare le differenze tra le diverse aree del Paese. Molto importante è il sistema, sia per i collegamenti interni sia per quelli internazionali: viene utilizzato soprattutto per il trasporto di minerali e combustibile. I principali porti sono: Sydney, Melbourne, Fremantle, Newcastle, Adelaide e Brisbane. Ilè molto importante nei collegamenti internazionali, ma anche in quelligrazie ai 480 aeroporti.L'Australia è uno dei paesi più avanzati del mondo. Fino as alcuni decenni fa l'economia dipendeva dall'esportazione di materie prime. Adesso quasi il 70% del PIL è generato dal settore terziario.Il settore primario è fondamentale per l'economia australiana. Solo il 6,6% del suolo viene coltivato, ma la produzione soddisfa ile alimenta le, grazie all'uso di tecniche avanzate e macchinari moderni. E' diffusa anche la, sia tropicale (banani e ananas, nel Queensland), sia temperata(mele e pere, in Tasmania e nel Victoria. Si stanno espandendo le colture die della, grazie agliimmigrati. Tra le colture industriali, al primo posto c'è la, seguita da cotone, lino e tabacco.L'è fondamentale, grazie a vaste aree a prato e pascolo permanenti; l'allevamento ovino produce elevate quantità die diLaè rivolta soprattutto alle specie pregiate. quali ostriche e aragoste.L'Australia è tra i maggiori, tra cui, piombo, ferro, zinco, oro e nichel. Negli ultimi anni sono stati individuati anche giacimenti di minerali rari e pregiati, tra cui, molibdeno, cobalto eIl processo di industrializzazione è stato favorito dalla ricchezza di, lae dalla vicinanza aidell'Asia e dell'Oceania. L'industria si basa sulla trasformazione delleed è localizzata nelle grazi aree urbanizzate e nei principali giacimenti.Il terziario, principale settore economico australiano, si concentra nelle, dove offre servizi di alto livello e occupa gran parte della popolazione. Asi trova una delle principalidel Pacifico. Ilè fondamentale: l'Australia è infatti uno dei maggiori esportatori di risorse minerarie e agricole a livello mondiale. I principali prodotti esportati sono: lana, carni, vino, zucchero, minerali, prodotti chimici, farmaceutici, macchinare e autovetture. L'interscambio si svolge con Giappone, Cina e USA, Ilè in crescita; i turisti provengono dal Giappone, Nuova Zelanda, Unione Europea e Stati Uniti. Le principali attrazioni sono il ricco patrimonio di, tra cui la Grande Barriera Corallina e la testimonianza della