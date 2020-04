Andorra - descrizione

Il principato di Andorra, il cui territorio raggiunge 468 chilometri quadrati, è un piccolo stato nei Pirenei, con una popolazione che si aggira su 85.000 abitanti. Dal punto di vista politico, esso è retto da due coprincipi: il vescovo catalano di Urgel e il Presidente della Repubblica francese. Si tratta di una divisione paritaria delle terre (= paréage) che risale all’epoca feudale quando veniva istituito i coprincipato fra il vescovo di Urgel e il conte di Foix.La sovranità del conte di Foix, tramite Enrico IV è passata allo stato francese mentre quella del vescovo catalano è rimasta. Nel 1993, gli abitanti si sono dotati, tramite un referendum di una nuova costituzione che conferisce al principato la piena sovranità ed una Costituzione. Da quella data, Andorra è componente di pieno diritto alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa La lingua spagnola e francese sono molto adoperate anche se la lingua ufficiale è il catalano. Pur non facendo parte dell’U.E., ad Andorra circola liberamente l’euro ed in molti ambiti economici sono vigenti i regolamenti europei. Il Principato non ha aderito al Trattati Schengen per cui, in teoria, per attraversare la frontiera sarebbe necessario il passaporto; tuttavia è sufficiente la carta di identità; comunque i controlli doganali sono pressoché inesistenti. Questo perché le vie di accesso sono pochissime e non esiste ne aeroporto, né stazione ferroviaria per cui il controllo serio viene affidato alla Spagna e alla Francia.Gli abitanti non sono sottoposti alle imposte dirette e nemmeno al servizio militare; inoltre essi beneficiano della franchigia postale in regime interno. La proprietà terriera è molto ridotta perché la proprietà comunale è molto estesa.Geograficamente, il territorio è montuoso e questo ha contribuito a far conservare agli abitanti le loro vecchie tradizioni. Tuttavia in circa 50 anni, i modi di vita si sono evoluti notevolmente. Lo sviluppo delle attrezzature idroelettriche, la suddivisione del territorio in lotti turistici, l’afflusso dei visitatori determinato da un miglioramento delle vie di comunicazione con la Francia e la Spagna hanno contribuito ad una crescita del principato, anche se in modo, a volte disordinato. Oggi nella Gran Valira dove sorge la capitale, Andorra-la-Vecchia, è tutto un proliferare di immobili residenziali.L’economia si fonda sul turismo estivo e invernale, la filatelia, la coltivazione del tabacco e quindi la produzione di sigarette e di sigari, l’allevamento e sul fatto che si tratta di un paradiso fiscale.La capitale, Andorra, è un notevole centro commerciale in cui si può beneficiare di notevoli vantaggi fiscali. Come interesse turistico, si segnala la Casa de la Vall che costituisce sia il Parlamento che il Tribunale. Interessante è anche la Caldea. Situato a 1000 metri di altezza, sai tratta di un grande centro acquatico che utilizza le acque termali che scorgano a 68°. L’insieme architettonico si presenta sotto la forma di una gigantesca cattedrale di vetro dall’aspetto futurista. Il ventaglio delle possibilità offerte sono numerose: jacuzzi, lettino di bolle, marmi caldi,, fontane ecc. ripartite su due spazi distinti: uno per il pubblico normale e l’altro più riservato per coloro che preferiscono un’accoglienza più riservata e personalizzata.