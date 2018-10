Esperimento di Faraday Neumann

La legge di Faraday-Neumann è un caso particolare di. Si prende in considerazione unain movimento verso destra con velocità costante v e immersa in un campo magnetico B uniforme nello spazio e costante nel tempo. Essendoci cariche elettriche in movimento ovveronel campo magnetico agisce lache per la regola della mano destra tende verso l'alto. Gli elettroni per la forza di Lorenza si accumulano all'estremità superiore della sbarra che diventaa causa dell'eccesso di elettroni mentre l'altra estremità diventa positiva. Dalladi diverso segno tra le due estremità si genera un, orientato verso l'alto di intensità crescente. Le cariche subiscono allora lache per ilsarà uguale in modulo ma opposte in segno a quella di Lorentz e quindi tenderà verso il basso.Quando il modulo della forza di Lorentz è uguale a quello della forza elettrica, le forze si compensano, la separazione delle cariche si interrompe e la differenza di potenziale rimane costante.La situazione cambia se la sbarra metallica precedentemente considerata che si muove verso destra viene collegata a una forma di U, fermo nel campo magnetico.Gli elettroni di conduzione che precedentemente si accumulavano sulla sommità della sbarra metallica causa della forza di Lorentz, quando incontrano il filo si muovono interrottamente lungo di esso e danno così origine a una. Dato che la sbarra magnetica si muove verso destra la distanza tra quest'ultima il filo conduttore diminuisce continuamente e cioè diminuisce laUna sbarra conduttrice in moto in un campo magnetico si comporta pertanto come un