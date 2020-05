Elettrostatica - Potenza Elettrica

Potenza Elettrica

Per spostare una carica q da un polo all'altro del generatore, esso deve compiere un lavoro contro la forza elettrica. Indicando con ΔV la differenza di potenziale fra i due poli, il lavoro del generatore è :Wg = ΔV*qSe la carica q è trasportata per un tempo Δt, allora ricordando la definizione di intenstià di corrente elettrica, il lavoro del generatore può anche essere espresso come:Wg = ΔV*i*ΔtSi definisce potenza erogata dal generatore il rapporto tra il lavoro compiuto e il tempo impiegato a compierlo, ovvero:P = Wg/Δt = ΔV*i*Δt/Δt = ΔV*iL'unitaà di misura della potenza è il Watt (W).Dunque la potenza erogata da un generatore è il prodotto tra la differenza di potenziale che mantiene ai suoi capi (ΔV) e la corrente che esso fa scorrere nel circuito.Il lavoro compiuto dalle forze del generatore per mantenere costante la ddp (differenza di potenziale) fa aumentare l'energia potenziale delle cariche.In un circuito chiuso queste però si muovono e tendono ad acquistare energia cinetica a spese della loro energia potenziale elettrica.Nei conduttori questa energia cinetica si trasforma in energia interna del conduttore, che accresce la propria temperatura, cedendo calore all'ambiente.La trasformazione di energia elettrica in energia interna si chiama "Effetto Joule".Questo aumento di energia interna è dissipato mediante un passaggio di calore che può essere utilizzato per scaldare una piastra di metallo (in un ferro da stiro) o per scaldare l'aria (nell'asciugacapelli o nella stufa) ecc...In un resistore percorso da corrente, la corrente dissipata per effetto Joule esprime la rapidità con cui l'energia elettrica è trasformata in energia interna del resistore.Per esempio, se un ferro da stiro dissipa la potenza di 1KW significa che, in ogni secondo, 1000 J dio energia elettrica si trasformano in energia interna.Si può verificare che in un resistore di resistenza R attraversato da una corrente di intensità i, la potenzaP è data dalla formula:P = i^2*RUtilizzando la Prima Legge di Ohm, si può scrivere questa formula in altri due modi equivalenti:P = i*ΔVP = ΔV^2/RAttenzione:Watt è l'unità di misura della potenza dissipata o assorbita in un processo.Il KiloWatt è un suo multiplo: 1 KW = 1000 WIl Kilowattora è invece un'unità di misura dell'energia; di solito i consumi di energia elettrica non sono espressi in joule ma in Kilowattora (KWh).Un Kilowattora è l'energia assorbita in un'ora da un dispositivo che dissipa la potenza di 1000 W.1 KWh = 1000W * 1h = 1000 W * 3600s = 36000000 JAnche nei fenomeni elettrici, vale il principio di conservazione dell'energia totale. Difatti, tutta l'energia elettrica spesa dal generatore di tensione per far circolare la corrente i durante l'intervallo di tempo Δt si ritrova come aumento di energia interna (dell'aria, dell'acqua, del mezzo in cui ci troviamo).Questa energia assorbita dal particolare mezzo, avente calore specifico c, si può esprimere come:E = c*m*ΔTEguagliando abbiamo:P*Δt = R * i^2 * Δt = c * m * ΔT