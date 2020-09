Collegamento in serie e parallelo – Resistenza e Potenza Elettrica

Collegamento in serie e in parallelo

collegamento in parallelo

collegamento in serie

Resistenza elettrica

resistenza elettrica

resistenza

Potenza elettrica

potenza elettrica

potenza elettrica

Nella tensione è la stessa per tutti gli utilizzatori ed ognuno di essi assorbe la sua corrente. Per esempio sono collegati in parallelo tutti gli utilizzatori che abbiamo in casa come il frigo, la lavatrice o la TV, sono alimentati dalla stessa corrente di 230 volt.Nel, invece, tutto gli utilizzatori sono attraversati dalla stessa corrente, la tensione si ripartisce sui vari utilizzatori.Lamisura la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando è sottoposto ad una tensione elettrica. La sua unità si misura è l'Questa sua opposizione dipende dal materiale con cui è utilizzato, dalle sue dimensioni e temperatura. Uno degli effetti del passaggio di corrente in un conduttore è il suo riscaldamento, detto "".Laè data dal rapporto tra la differenza di potenziale e l'intensità di corrente.Si indica con il nome di, indicata con, la quantità di energia che si mette in gioco nell'unità di tempo. La sua unità di misura è il).Laè data dal prodotto tra la differenza di potenziale e l'intensità di corrente.Essa può anche essere misurata in