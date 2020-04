Galieli, Galileo - metodo scientifico

Galileo Galilei

Anche Galileo Galilei ha insistito sul metodo. Riprende il rapporto tra ragione e fede: sono incommensurabili, non possono essere messi a confronto; non ce n'è contrasto né continuità, sono ambiti separati. Si può quindi essere sia uomo di fede che di ragione e Galileo lo era. Ha scritto molte opere in volgare e non in latino, per avere una maggiore diffusione di idee.Il compito della religione è quello di raggiungere il cielo che è la salvezza dell’anima.Il compito della scienza è quello di spiegare il movimento degli astri, come funziona. Frase importante di Galileo: “varia il cielo“: la scienza deve insegnare come va il cielo, cioè come funziona l’universo e da quali meccanismi è formato. Il suo metodo diventa il metodo sperimentale: ancora oggi sottostà agli studi scientifici.Il metodo consiste in sensate esperienze (conoscenza sensibile: con i sensi osservo l’esperienza. È il primo momento: procede attraverso il ragionamento induttivo) e necessarie dimostrazioni (conoscenza razionale: ragione. È il secondo momento: risultati necessari ed oggettivi; e il momento ipotetico-deduttivo della scienza. Le necessarie dimostrazioni sono i ragionamenti logici condotti su base matematica.)Lettera a Cristina di Lorena: è un messaggio di Galileo che ha lo scopo di proporre il sistema eliocentrico di Copernico con le dottrine della Chiesa cattolica romana. In questa, emerge il suo metodo poiché lui non lo presento mai esplicitamente. I temi sono la scienza e le sacre scritture.