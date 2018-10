Sofistica - Contesto storico e caratteristiche principali

Sofistica

Luogo di nascita: Atene, GreciaPeriodo storico: V secolo a. C., massimo splendore culturale di AteneArgomento: uomoOppositori: Socrate e Platone suo allievoPresupposto fondamentale: relativismo gnoseologicoDifferenza dalla filosofia presocratica: Emotività > Razionalità





Contesto storico

594 a.C.: Solone elimina la schiavitù per debiti;560 a.C.: Pisistrato dà spazio alla borghesia* e fa costruire la flotta ateniese;509 a.C.: il tiranno Clistene dà vita alla democrazia diretta** ad Atene;498 a.C.: Dario, re dei Persiani, invade l'Asia minore per contrastare Mileto, difesa da Atene;490 a.C.: prima guerra persiana: Dario vuole punire Atene ma viene sconfitto;480 a.C.: seconda guerra persiana: Serse ne è l'iniziatore ma viene anch'egli sconfitto;477 a.C.: viene costituita la lega di Delo con a capo Atene;460 - 428 a.C.: Età di Pericle;431 – 404 a.C.: guerra del Peloponneso;404 a.C.: istituzione del governo dei trenta tiranni ad Atene;403 a.C.: istituzione della democrazia Ateniese con Trasibulo;399 a.C.: morte di Socrate.

*: tutti gli uomini liberi possono assumere cariche politiche retribuite dapprima riservate esclusivamente all'aristocrazia.

**: elezione di un magistrato, il quale deve essere un esperto di retorica, deve, quindi, saper persuadere e convincere il popolo, per votazione comune.



È proprio dall'istituzione della democrazia diretta che prese avvio la sofistica.

I sofisti sono i filosofi del tempo, nonché gli esperti della retorica, l'arte del saper parlare, di fatti la filosofia non è più razionalità, ma diventa retorica.

I sofisti prostituiscono la loro cultura: non hanno amore per la conoscenza né per la verità, bensì per le ricchezze che la filosofia fa guadagnare.

Seppur sia negativa e decadente, bisogna attestare la sofistica come una vera e propria corrente filosofica, poiché è espressione del suo tempo.