Biografia Pericle

Lo scoppio della guerra tra gli Stati greci e altri eventi

Pericle, nato 495 a.C ad Atene e morto 429 ad Atene, fu uno statista ateniese nel tardo V secolo a.C, importante per la democrazia e l'impero ateniese, tale da rendere Atene il centro politico e culturale della Grecia. Tra i suoi successi ricordiamo la costruzione dell'Acropoli, iniziata nel 447.La conoscenza della vita di Pericle deriva in gran parte da due fonti.Lo storico Tucidide lo ammirò profondamente. Essendo più goivane di 40 rispetto a Pericle, non aveva alcuna conoscenza diretta della prima sua carriera. Le lacune sono in parte colmate dallo scrittore greco Plutarco , che, 500 anni dopo, iniziò a scrivere la vita di Pericle.Pericle è nato nella prima generazione in grado di utilizzare la nuova arma del voto popolare contro il vecchio potere della politica familiare. Suo padre, Xanthippus, un tipico membro di questa generazione, iniziò la sua carriera politica con un matrimonio dinastico nella controversa famiglia del Alcmaeonidi. Presto lasciò il loro accampamento politico e prese la nuova strada dell'accusa come arma politica.Forse superato nella sua ricerca di sostegno popolare, Xanthippo fu ostracizzato nel 484 A.C. , sebbene tornò nel 480 per comandare la forza ateniese a Micale nel 479, probabilmente morendo poco dopo. Da lui Pericle potrebbe aver ereditato una tendenza verso il popolo, insieme a proprietà terriere a Cholargus, appena a nord di Atene, che lo hanno messo in alto dal punto di vista della ricchezza.L'unico nome associato alla sua prima educazione è quello del teorico musicale Damon, la cui influenza non si limitava alla sola musica.Lo scoppio della guerra tra gli Stati greci nel 459 ne mise in risalto il talento militare. Politicamente gli viene attribuito un qualche tipo di riavvicinamento a Cimone, che si dice sia stato richiamato e gli sia stato permesso di riprendere la guerra con la Persia, molto preferito combattere gli altri greci.Nel 451 o 450 Pericle c’era una legge che limitava la cittadinanza ateniese a quella dei genitori ateniesi da entrambe le parti. Ma non è chiaro se fosse realmente vero. Le classi superiori non avevano certamente alcun pregiudizio contro i matrimoni stranieri; le classi inferiori potrebbero averne avuto di più. Cento anni dopo, un oratore ha sostenuto fermamente le distinzioni di status sulla base del fatto che la legge garantiva anche alla più povera ragazza ateniese una dote nella forma della sua cittadinanza.Dal punto di vista polito e militare, dopo l'ostracismo di Tucidide, Pericle ebbe poca opposizione in casa. La sua posizione si basava sul suo prestigio, basato sulla sua intelligenza manifesta e incorruttibilità.Nella sua vita privata,l'identità di sua moglie, certamente di ricchezza e di nascita elevata, è sconosciuta. La sposò alla fine degli anni '20 ma, poiché erano incompatibili, la divorziò circa 10 anni dopo. Quasi 50, ha preso Aspasia di Mileto nella sua casa. Per sua stessa legge, il matrimonio era impossibile e, dopo la morte dei suoi due figli legittimi , il loro figlio Pericle doveva essere legittimato. Sebbene Aspasia sia offuscata dallo scandalo e dalla leggenda , è facile credere che possedesse un grande fascino e intelligenza.Mentre il programma di costruzione continuava, Pericle dimostrò la superiorità ateniese in altri modi. Nel 443 fu fondata una colonia panellenica sotto gli auspici ateniesi aThurii , nell'Italia meridionale, ma non costituì un centro permanente di influenza. Con il sorgere degli edifici sull'Acropoli, le celebrazioni del festival del Panathenaea divenne sempre più elaborata, e molto fu fatto per migliorare lo splendore del Misteri di Eleusi molto simbolici.L'ultima grande campagna di Pericle fu l'unica interruzione in questi anni. Nel 440,Samos , uno dei principali alleati di Atene con una notevole flotta, si ribellò e, nonostante una vittoria di Pericle contro numeri superiori, la rivolta quasi riuscì. La campagna per recuperare Samos, sebbene lunga e costosa, alla fine ebbe successo, e divenne un modello contro il quale in seguito i generali ateniesi misurarono i loro risultati.per approfondimenti vedi anche: