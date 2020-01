Epicuro - Filosofia in breve

Filosofia di Epicuro in breve

Contesto storico: età ellenistica (da morte di Alessandro Magno 323 a.C. a conquista ad Azio di Augusto 31 d.C.). In questo periodo si assiste al progressivo sgretolamento della civiltà classica, i valori propri della polis scompaiono. L’uomo greco perde il senso d’appartenenza alla vita pubblica, la democrazia classica viene completamente annientata dall’assolutismo dei sovrani imperiali.L’individuo da cittadino molto coinvolto nella gestione del bene pubblico diventa individuo che, in un universo culturalmente diversissimo, si rifugia in sé stesso alla ricerca di una felicità non rintracciabile più nella vita comunitaria. Le filosofie ellenistiche elaborano speculazioni di carattere pratico che consentano al saggio di ottenere la serenità in qualunque circostanza, anche in situazioni di enormi sconvolgimenti sociali. La filosofia metafisica propria dei precedenti Platone, Aristotele e Socrate viene scartata a favore di un pensiero rivolto al quotidiano.Biografia: Epicuro nasce a Samo nel 314 a.C. e nel 306 si trasferisce ad Atene, dove fonda una scuola filosofica ‘’Il Giardino ’’ e rimane fino al 270 a.C., anno della sua morte.Pensiero: Epicuro attraverso l’invenzione del quadrifarmaco elabora quattro rimedi contro i maggiori timori delle persone. La paura degli dèi è vana perché anche se le divinità esistono, non si occupano di noi, poiché vivono in una dimensione imperturbabile, la morte non è da temere, quando essa c’è noi non ci siamo e viceversa; il piacere inteso come mancanza di dolore è alla portata di tutti, infine, il male e il dolore corporei sono sopportabili, invece, se sono riferiti all’anima, per espellerli è sufficiente rintracciare la genesi fallace: le false opinioni. Il pensiero epicureo si articola in tre sezioni specifiche: logica, fisica ed etica. In ambito logico, Epicuro afferma che si conosce oggettivamente mediante la sensazione, risultato dell’impressione sui sensi di flussi di atomi, che riproducono le forme degli oggetti.Altri strumenti conoscitivi sono anticipazioni, o prolessi, consistenti nel ricordo di impressioni passate, sentimenti di piacere e dolore che possono intendersi come la risonanza interiori delle sensazioni. La conoscenza razionale o opinione per Epicuro non ha valore della conoscenza esperienziale. Nel settore della fisica, il filosofo del Giardino ritiene che il mondo sia composto da atomi e da vuoto. I primi sono corpi indivisibili e infiniti connotati da figura geometrica, peso e grandezza, ma privi di qualità. Il vuoto, invece, giustifica solamente l’esistenza del moto degli atomi, che è verticale dall’alto verso il basso. Il clinamen è una leggera deviazione perpendicolare, che permette agli atomi di incontrarsi tra loro e generare il mondo. Infine, in ambito etico, Epicuro elabora una filosofia improntata all’edonismo, fondata cioè sul piacere. Un piacere che trova la sua massima espressione nell’assenza di dolore rispetto a corpo e anima. Elabora, quindi, la gerarchia dei piaceri, al vertice di questa sono posti i godimenti naturali e necessari come mangiare per sfamarsi, al secondo grado, invece, colloca i piaceri naturali e non necessari, ad esempio, il nutristi con eccessi, e per ultimi, posizione quelli non naturali e non necessari quali il desiderio di fama, potere e ricchezza.