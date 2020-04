Aristotele - Contesto storico, ideali, opere, logica

Aristotele

Contesto Storico

Introduzione alle opere ed ideali

idee

trascendente

immanente

virtù

considerazione della filosofia

Teoretiche

Pratiche

Poietiche

Organon

logica

Opere

Essoteriche

Esoteriche

corpus aristotelico

i singoli termini

due

sillogismo

deduttivo

(384-322 a.C. Grecia)-Nella polis Greca precedentemente vi era una democrazia, ma in questo periodo si indebolisce, fino a sparire completamente dopo la conquista Macedone, con la completa perdita di indipendenza da parte della Grecia stessa.-Con Alessandro Magno i commerci si ampliano, diventano anche internazionali e si introduce così la nuova classe dei mercanti.La vita politica a cui si era abituati in precedenza quindi scompare, facendo anche mutare il ruolo di filosofo, da filosofo saggio (conoscenza del bene e del male e delle virtù) a filosofo sapiente, insegnante;-Aristotele di fatto insegna nei licei, studia la scienza e la natura non più sotto un punto di vista solo filosofico.Si perde quindi la centralità della filosofia, ottenendo un mescolamento tra quest’ultima ed altre forme del ‘sapere’.-Aristotele è discepolo di Platone, come Platone di Socrate, ma nel primo caso il discepolo si allontana completamente dal pensiero del maestro.Aristotele, discepolo di Platone, si allontana molto degli ideali di quest’ultimo, introducendosi anche agli studi scientifici cosmologici (modello aristotelico-tolemaico).Le principali differenze tra i due filosofi:1): per Platone rappresentano il mondo vero, per Aristotele il "mondo delle cose".2): per Platone l’essenza delle cose è un mondo separato da esse (trascendente);per Aristotele la realtà è dentro le cose stesse (immanente).3): per Platone le virtù sono idee-valore;per Aristotele invece le virtù sono separate dall’etica, la quale è invece una scienza pratica assieme alla politica4): per Platone la filosofia riassume in sé ogni altro sapere;per Aristotele le diverse scienze sono autonome.I diversi saperi e scienze secondo Aristotele si dividono in:(studiano il necessario, come la “filosofia prima”, la fisica e la matematica);(studiano il possibile, come l’etica e la politica);(studiano la poetica e la retorica).! comune hai diversi saperi è l’””, termine che significa "strumento", definito in seguito con il termine “”;di fatto quest’ultima è lo strumento per la correttezza del ragionamento.! La “filosofia prima” è la "metafisica" secondo Aristotele.vengono divise in due sottogruppi:: destinate alla circolazione pubblica, con prevalente forma di dialogo a imitazione delle opere Platoniche:scritti di carattere scientifico, costituiti soprattutto da dispense per le lezioni presso il Liceo.Ilsi divide in quattro gruppi di opere:-opere di logica;-opere di filosofia della natura o fisica;-quattordici libri della metafisica;-scritti di etica politica, retorica ed etica(queste sono tutte opere esoteriche).Opere sullail termine deriva dal Greco (logos, "ragione"), in precedenza chiamata "organon"(strumento).Aristotele è considerato il fondatore della logica come ambito di riflessione, ma egli utilizzava il termine "analitica" al posto di "logica", perchè indicava un modo di pensare corretto ed analitico.Riassumendo ed unendo tutti i termini, la logica può essere definita come lo ""strumento" per lo studio della ragione".Il pensiero con la logica viene studiato attraverso il linguaggio analizzando, in ordine:1): cioè le "categorie", ossia termini senza connessione; (Aristotele suddivide 10 diverse categorie) es:"Lucia legge", "Lucia" indica il soggetto, "legge" indica un'azione; queste due categorie vengono analizzate in modo distinto come "singoli termini.2): cioè i giudizi; (Aristotele li suddivide in giudizi di qualità e giudizi di quantità) es: "le pantere sono nere" "le(quantità) le pantere sono nere" ecc...3): il ragionamento studiato da Aristotele è il, ossia un ragionamentomediante il quale, possiamo ricavare una conclusione che deriva da determinate premesse:es. "se tutti gli uomini sono intelligenti e tutti gli Italiani sono uomini, allora tutti gli Italiani sono intelligenti"