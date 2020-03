Tesina esame terza media 2020: spunti e idee sull'adolescenza

Esame orale terza media: tesina sull’adolescenza

Letteratura italiana: I Malavoglia di Giovanni Verga

Storia: La generazione dei Figli dei Fiori

Inglese: L’adolescenza di Oliver Twist

Francese: Jacques Prevert - Les Enfants qui s' aiment

Spagnolo: Pablo Neruda – Soneto 22

Tecnologia: Gli attuali mezzi di comunicazione

Scienze: La pubertà

Cittadinanza e costituzione: I giovani su Internet (opportunità e pericoli)

Musica: I Giovani e la musica (I Beatles), Il rock

Educazione fisica: I giovani e lo sport

Arte e Immagine: Edward Munch: “Pubertà”

Letteratura italiana: Rosso Malpelo di Giovanni Verga Giovanni Verga è stato un autore di respiro europeo per consapevolezza letteraria e lucidità di visione. La sorte dei suoi personaggi appare sempre segnata da un destino avverso verso cui rassegnarsi. Seguendo come tematica l’adolescenza, importante è lo studio di “Rosso Malpelo”. Questa novella narra di un ragazzo, simbolo dello sfruttamento minorile, che lavora in una cava di rena rossa e che non ha alcuna possibilità di sottrarsi al suo destino.

Francese: Jacques Prevert - Les Enfants qui s' aiment La poesia racconta l'entusiasmo coinvolgente del primo amore che trasporta gli innamorati in una dimensione non terrena, estraniati dal mondo e dalla banalità quotidiana. La breve lirica, che testimonia l'immutabile felicità dell'amore giovanile, è espressa in una forma lieve e musicale e con un linguaggio poetico caratterizzato da immagini delicate e da semplici metafore.

Cittadinanza e costituzione: I giovani su Internet (opportunità e pericoli) Dall’avvento al suo sviluppo, Internet ha cancellato qualsiasi confine e costituito nuove modalità di produzione e utilizzazione della conoscenza. La rete, dunque, deve essere considerata come un luogo di crescita personale e professionale e non mezzo di pericoli e insidie. I social media e le chat istantanee, inoltre, hanno totalmente cambiato il modo di comunicare. Per questo è importante seguire delle regole vivere al meglio la rete e rispettare il prossimi.

Educazione fisica: I giovani e lo sport Una grande problematica per molti Paesi europei è l’abbandono dell’attività motoria tra i giovani. Secondo la rivista “Le Monde” “lo sport odierno, privilegiando la competizione al divertimento, ha accentuato dei bisogni psicologici fondamentali come l’autonomia, l’essere attori delle proprie scelte e la competenza”. In questo modo vengono meno i veri valori che dovrebbero essere la fonte d’attrazione principale per gli sportivi di ogni età: divertimento, conoscenza, condivisione.

Tra pochi mesi tutti gli alunni aldi scuola media dovranno sostenere un esame finale per accedere al grado successivo di studi. L’esame, articolato in prove scritte e colloquio orale, prevede l’elaborazione di un, meglio conosciuto con il nome di tesina. Se hai intenzione di proporre una tesina sull’adolescenza, ecco delle idee pensate a posta per te!Iltesterà i candidati su diversi livelli: capacità di argomentazione, risoluzione problemi e sviluppo di pensiero critico e riflessivo.Ecco un esempio di tesina sull'adolescenza che potrebbe servirti come ispirazione. Ricorda che nella tua tesina dovrai inserire argomenti trattati in classe con l’insegnante!L’è un momento unico e irripetibile della vita, una fase durante la quale i giovani vivono un processo di cambiamento, non solo fisico ma anche psicologico. Se da un lato laporta cambiamenti fisici, psicologici ed emozionali, dall’altro l’adolescente è chiamato ad acquisire capacità critiche e di scelta che gli permettano di districarsi tra i diversi cambiamenti e i compiti che questo periodo della vita presenta.oppureEcco la spiegazione di alcuni concetti legati alla scelta dell’argomento per le materie principali di interesse.