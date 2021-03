Esame terza media 2021: sarà in presenza ma alcuni studenti dovranno farlo online, ecco quali

Esame terza media 2021: alcuni studenti dovranno sostenerlo a distanza

Alunni in ospedale

Condizioni epidemiologiche

Volontà della scuola e approvazione dell’USR

Sezioni carcerarie

L’è sempre più vicino e ilha dato tutte le indicazioni sulledel suo svolgimento. Come risaputo, gli alunni all’ultimo anno delle medie affronteranno un unico, che consiste nella presentazione di unla cui tematica deve essere previamente accordata con il consiglio di classe entro il 7 maggio.Dasono stati definiti anche i casi in cui gli alunni devono sostenere l’esame in, dunque in videoconferenza. Vediamoli insieme.Dopo l’e le relative disposizioni governative, ilha deciso di rimodulare anche l’. Gli alunni iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, infatti, non sosterranno lema un solo, con la presentazione di un elaborato. A differenza dello scorso anno, però, gli alunni potranno sostenere l’ esame orale nel rispetto delle misure anti-Covid. Come disciplinato dall’ ordinanza ministeriale dello scorso 3 marzo, gli alunni dovranno quindi consegnare l’elaborato al consiglio di classee avranno tempo per presentarlo fino al 30 giugno, secondo ilstilato in autonomia dal singolo istituto. Vediamo insieme i casi in cui un alunno deve sostenere l’esame online.Potranno svolgere la prova a distanza gliin,ino positivi al Covid-19. In questi casi la famiglia dovrà inviare unaal dirigente scolastico o al presidente di commissione per mobilitare l’organizzazione della. Tale direttiva vale viceversa per gli stessi: qualora siano impossibilitati a guidare l’esame in presenza, possono procedere con lo svolgimento degli esami in modalità telematica.Come anticipato, gli alunni potranno ricorrere allo svolgimento dell’esame di terza media inanche in funzione delladella regione di residenza: le autorità competenti, infatti, possonogli esami in presenza per scongiurare qualsiasi possibilità di contagio.Ilo ilpossono decidere in qualsiasi momento – anche durante la sessione d’esame – di sospendere lo svolgimento degli esami in presenza nel caso in cui è evidente l’impossibilità di rispettare ledettate dai protocolli nazionali. La decisione finale, ad ogni modo, è presa dall’Se non sarà possibile lo spostamento per l’esame in presenza, si procederà con lo svolgimento dell’esame in modalità telematica anche nelle