Tesina esame terza media 2021, l'elaborato: idee, argomenti, esempi e consigli

Come funziona l'esame di terza media 2021 e cos'è l'elaborato?

Tesina di terza media: chi sceglie gli argomenti dell'elaborato?

Come trovare i diversi collegamenti per la tesina di terza media?

Come scrivere la vostra tesina o elaborato?

Un’introduzione abbastanza breve in cui spiegate per quale motivo avete scelto il tema e in che modo sono collegate le materie a cui avete fatto riferimento.

Il corpo centrale deve essere la parte principale della vostra tesina e quindi quella più approfondita. Esponete accuratamente l’argomento che avete scelto di trattare e spiegate poi nel dettaglio i relativi collegamenti.

Una conclusione in cui potete fare delle considerazioni personali sul percorso multidisciplinare che avete scelto, proponendo anche eventuali confronti con l’attualità o con i vostri pensieri.

La bibliografia e la sitografia in cui elencate tutte le fonti a cui avete fatto riferimento per creare la vostra tesina (libri, siti, film…)

Una copertina in cui dovete inserire tutte le vostre informazioni (nome, cognome, anno, sezione) e il titolo che avete scelto.

Tesina di Terza Media: come svilupparla su Word

Tesina di Terza Media: come impostarla su Power Point

Top consigli per un elaborato di terza media perfetto

Iniziate a preparare la vostra tesina con largo anticipo. Potrebbe sembrarvi un consiglio banale ma vi possiamo assicurare che la maggior parte degli studenti tende a rimandare la stesura dell'elaborato all’ultimo momento, per poi ritrovarsi a scegliere un argomento poco interessante o scontato, a causa dell’ansia.

Per questo motivo, evitate di “rimandare a domani ciò che potete fare oggi” e iniziate il prima possibile a buttare giù qualche idea!

Non siate troppo brevi, ma non dilungatevi neanche troppo. Deve esserci una giusta misura e la vostra tesina deve essere equilibrata e lineare!

Se è troppo lunga, infatti, potreste rischiare di annoiare i professori, ma badate bene ad essere troppo concisi o potreste dare l’impressione di non essere preparati!

Arricchite la vostra tesina con immagini, citazioni e curiosità. Questo non solo dimostrerà ai professori la vostra buona volontà, ma ai loro occhi risulterete anche realmente interessati all’argomento che state trattando.

Nel corso della vostra presentazione, esprimete dei pareri personali e fate delle osservazioni. Vi rivelerete molto intuitivi e acuti, e ricordate che sono queste le caratteristiche di uno studente che colpiscono maggiormente i professori.

Una cosa è sicura, di questo esame di terza media: qualunque decisione verrà presa dal Ministero dell'Istruzione, sarà necessario strutturare, con tanto dicon le altre materie e diIniziamo quindi col dire che lanon è altro che un(che affronta quindi più materie del programma dell'ultimo anno di scuola media) su una tematica che i Consigli di classe assegneranno, tenendo conto delle caratteristiche personali di ciascuna studentessa e di ciascuno studenteSe il lavoro che vi aspetta vi preoccupa e temete di non riuscire a impostare il vostronel migliore dei modiseguendo la guida che vi stiamo per proporre riuscirete senza ombra di dubbio ad argomentare e sviluppare tutti i contenuti e le idee che volete inserire nel vostro percorso d’esame.Nel 2021 non ci saranno prove scritte all'esame di terza media, ma gli studenti dovranno affrontare un esame orale che partirà dalla discussione di un elaborato su una tematica che i Consigli di classe assegneranno entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà trasmesso alla commissione entro il 7 giugno. I docenti ad avere un ruolo chiave nell’aiutare i ragazzi con i loro elaborati: infatti saranno proprio i prof a dover seguire i singoli alunni, suggerendo la forma di elaborato più idonea e accompagnandoli durante la stesura.potrà dunque essere scritto, in forma multimediale, potrà essere una produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline. La votazione finale resta in decimi e si potrà ottenere la lode.Anche se il tema dell'elaborato sarà assegnato dal Consiglio di Classe, nulla vieta di presentare ai vostri professori alcune idee che possano essere prese in considerazione al momento di assegnarvi l'elaborato. Se avete quindi delle proposte, presentatele ai vostri professori. In caso invece vogliate aspettare la loro scelta, la vostra abilità sarà nel fare i giusti collegamenti al tema prescelto.Una volta individuato l’argomento principale, provate a realizzare una scaletta in cui indicare le altre materie e i collegamenti che possono essere messiFatto questo, sceglietene un paio in base all’o a quanto siete ferrati in quella materia (ricordate che in base agli agganci che sarete in grado di fare risulterete più o meno brillanti: evitate di essere banali eUn modo per dimostrare ai professori la vostra preparazione e le vostre conoscenze è selezionare i collegamenti meno scontati e da loro prevedibili:, vi assicuriamo cheA questo punto, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, vi rimane solo una cosa da fare: iniziare a scrivere il vostro elaborato.Vi ricordiamo che il discorso deve essere il più possibile, quindie raffinato: ricordate che non dovete scrivere un componimento in versi ma una tesina d’esame, quindi utilizzare vocaboli esageratamente sofisticati non vi farà certamente apparire più preparati agli occhi dei professori!Cercate invece di strutturare gli argomenti di cui volete parlare nel modo seguente:Naturalmente potete scegliere voi in che modo realizzare la vostra tesina.Ad esempio, potreste produrla in formato cartaceo o, se vi trovate meglio, potreste fare una presentazione con Word o Power Point. Ricordate che potrà anche essere presentata in forma multimediale, o potrà essere una produzione artistica o tecnico-pratica.Se avete scelto l’opzione di scrivere la vostra tesina su Word, ricordate di non trascurare lache, anche se non saranno troppo determinanti ai fini della valutazione finale, avranno comunque il loro peso sul giudizio dei professori.Il nostro consiglio è quello di evitare di riempire la pagina di testo e di cercare di rendere la vostra presentazione il piùpossibile.Proprio per questo, ti consigliamo dirispetto a quelli standard di Word e di scegliere unche garantisca una lettura agevole e immediata.Un altro elemento che il tuo testo deve avere è la suddivisione in, ma bada a non esagerare e a lasciare troppi spazi bianchi, altrimenti potresti dare l’impressione di voler cercare di allungare la tesina.Tenete a mente però di non essere troppo brevi e di non superare la lunghezza dideve essere la vostra arma vincente!Se fare una presentazione con Power Point vi sembra la soluzione migliore, in quanto è facile e d’effetto, ricordate di essere il più possibile chiari e concisi: utilizzate delle, fatee utilizzatediversi per mettere in relazione vari aspetti della vostra tesina.Se decidete di optare per una, potreste scegliere di utilizzare la mappa come prima pagina e poi approfondire ogni materia con una diapositiva a essa dedicata.Anche in questo caso evitate di dilungarvi troppo e non superate leinserite solo i concetti chiave, le date e le definizioni più importanti!Se hai seguito con attenzione la nostra guida, siamo sicuri che sarai in grado di strutturare una tesina più che eccellente.Tuttavia, per i più minuziosi e scrupolosi di voi, abbiamo ancora 5 consigli da darvi per fare in modo che il vostro percorso multidisciplinare sia assolutamentee degno di lode.Dopotutto, chi sarebbe più in grado di aiutarvi rispetto a chi ha già affrontato il tanto temutoL'esame di terza media si avvicina e bisogna iniziare a pensare a prepararsi al meglio per gli esami.Se ti serve un aiuto sulla stesura dell'elaborato,può darti una mano, anche da remoto. Con Skuola.net|Ripetizioni è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net|Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 30.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 1000 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento,, senza problemi in questo momento così particolare.Se ti serve una mano a trovare il tutor che fa per te, puoi anche di richiedere una consulenza gratuita cliccando su questo link . Un ottimo aiuto per il tuo elaborato di terza media!