Diploma scuola media: tutte le info che ti servono per ottenerlo

Diploma scuola media: tutto quello che devi sapere

Diploma scuola media, ammissione all'esame

Diploma di scuola media: l'INVALSI

Diploma di scuola media, le date dell'esame

Diploma medie: prova di italiano

Diploma di scuola media inferiore: prova di lingua straniera

Diploma di scuola media: prova di matematica

Diploma di scuola media: prova orale e tesina

Diploma di scuola media: il calcolo del voto finale

Il ritiro del diploma di scuola media

Quello diè il primo esame di Stato della carriera scolastica di ogni studente.Se hai delle curiosità e dei dubbi, non preoccuparti: in quest’articolo cercheremo di darti tutte le notizie utili per arrivare il più tranquillo possibile all’esame, o almeno è questo il nostro intento.. Superato questo primo scoglio, ovviamente dipende dal tuo percorso scolastico dell’ultimo anno, dovrai affrontare la prova Invalsi ad aprile, prerequisito di ammissione. Ma tranquillo: se non dovesse andare bene, sarai comunque ammesso agli esami.A giugno ti aspettano le prove scritte, e poi il momento del colloquio orale:Terminati tutti questi step, i professori faranno una media dei voti ottenuti ad ogni singola prova:. Troppe informazioni? Tranquillo, andiamo con ordine e capirai meglio tutto.Per essere ammesso all’esame per il conseguimento delè necessario aver frequentato almeno tre quarti delle lezioni scolastiche, non aver avuto sanzioni disciplinari che proibiscono l’ammissione, ed aver svolto le prove Invalsi ad aprile.Si potrà essere ammessi anche con un voto pari a 5, che sarà però ovviamente tenuto in conto per il risultato finale del vostro Esame.Tranquilli, per ottenere il diploma di terza media sarà necessario solo partecipare alle prove Invalsi, in quanto prerequisito di ammissione, senza che il risultato influisca sul voto finale o sulla promozione. È divisa in tre parti, Italiano, Matematica e Inglese: si svolgerà nel mese di aprile, in date diverse a seconda della scuola di appartenenza, e si svolgerà per intero al computer.A differenza dell’esame di maturità , quello per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore non ha delle date ben precise., la settimana successiva la fine della scuola. Ogni scuola, comunque potrà decidere in autonomia l’inizio delle prove.Messa in tasca l’ammissione, il primo ostacolo da superare è la prima prova, quella di italiano.. Sono previste tre tipologie diverse di traccia: il testo narrativo o descrittivo, il testo argomentativo e la comprensione e sintesi di un testo, anche mediante richiesta di riformulazioneLa tipologia di questa prova può essere di vario tipo: una comprensione del testo o una produzione scritta che può variare da un dialogo ad una lettera, magari indirizzata ad un pen-friend. Se studi due lingue, la prova sarà comunque unica, nella stessa giornata.E' forse quella più temuta. Si sa, la matematica è sempre uno scoglio un po’ difficile da superare ma non c’è da aver paura.. Questa prova riguarderà quesiti preparati dai tuoi docenti su geometria analitica, geometria solida, algebra, statistica e probabilità. Anche per questa prova avrai tre ore, quindi abbastanza per riflettere.Terminate le prove scritte, si passa al colloquio con tutti i docenti. Qui dovrai presentare una tesina interdisciplinare, che raggruppi quindi un argomento per ogni materia studiata durante l’anno. In questo caso, non c’è una durata prestabilita, ma tranquillo l’ultimo dei tuoi pensieri durante questa prova sarà proprio il tempo.. A calcolarlo, ovviamente, saranno i tuoi professori. Come? Semplice, ad ogni prova ti sarà assegnato un voto e la media di tutti questi voti porterà a quello finale. In caso di decimali il voto sarà arrotondato (se il tuo voto è 7.5 o superiore, sarà arrotondato per eccesso, altrimenti per difetto).Arrivati a questo punto, prima di infilare costume e infradito hai un ultimo dover da compiere,. Dovrai infatti recarti presso la segreteria della tua scuola dove ti verrà dato il frutto del tuo studio:. Una vota ritirato, sei pronto per un bel tuffo a mare, ovviamente prima passa a casa a incorniciare il diploma.Manlio Grossi