Esame di terza media 2020: 6 politico e possibile annullamento? Ecco perché non succederà

Esami di terza media 2020: niente 6 politico

Questo periodo di quarantena e di emergenza sanitaria sta portando a galla moltissime, soprattutto da parte degli studenti che a giugno avrebbero dovuto sostenere i loro esami di fine ciclo,. Infatti le scuole sono ormai chiuse da settimane e si sono quasi tutte adattate allaper poter continuare a seguire i programmi ministeriali per non perdere altri giorni di lezione.Tuttavia una domanda è ricorrente: gli esami di terza media media verranno annullati? Ci sarà l’attribuzione del 6 politico a tutti gli studenti? Proviamo a rispondere insieme a queste domande.Sui social ormai è pensiero ricorrente quello, seguito magari. Ma questa opzionee con forza dal Ministero dell’Istruzione stesso: come mai? E’ stata proprioa questa 'soluzione', giudicandolae continuando quindi a far lezione nonostante la quarantena. Infatti, intervenuta nelle scorse settimana all'interno del programma ‘Di Martedì’, in onda su La7, la Minsitra ha ribadito : “Io ho spronato i miei studenti a studiare ancora di più di quanto facevano prima. Devono essere responsabili in questo momento, seri e rigorosi, hanno una classe docente che li sta spronando a fare sempre di più, quindi non parlerei di 6 politico.”