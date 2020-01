Mappe concettuali esami terza media 2020: come fare?

Mappa concettuale terza media: Trova un argomento principale

Se stai cominciando a preparare la tuama hai difficoltà a trovare il giusto metodo per comporla, sei nel posto giusto. In questa pagina ti daremo deiper stupire i tuoi professori. Visto che manca ancora qualche mese prima dell’inizio delle prove non agitarti, se cominci in tempo potrai sicuramente fare un ottimo lavoro.In bocca al lupo, e buona lettura!La prima cosa da fare è cercare un argomento da cui poi si potrà sviluppare la tua mappa concettuale. Se non hai un’idea ben precisa, in questo modo sarà più facile trovare dei collegamenti affini. Se invece hai le idee chiare, una volta deciso il fulcro del tuo discorsosul tuo argomento. In questo modo ti risulterà più facile trovare collegamenti con le materie più ostiche, e farai una bellissima figura con i prof!Per prima cosa effettua delle ricerche su Internet digitando il tuo argomento principale e aggiungendo il nome della materia di cui cerchi il collegamento. Ovviamente sarebbe meglio ripetere la stessa procedura anche sui libri, ci vuole un po’ più di tempo è vero, ma sicuramente questi ultimi ti daranno un’idea più generale su quello che cerchi. Molto spesso. Per risolvere questo problema prova a vedere la cosa sotto un altro punto di vista. Invece di cercare di collegare ad esempio una certa poesia o autore direttamente a un argomento scientifico,in cui è stata scritta quella poesia o in cui è nato l’autore per connetterlo al periodo in cui è stata fatta una determinata ricerca/scoperta scientifica. Se ancora hai delle difficoltà prima di arrenderti e cambiare concetto principale prova a chiedere aiuto ai tuoi professori.Complimenti! Sei arrivato alla parte più divertente di questa impresa, creare finalmente la tua mappa concettuale. Per prima cosa scegli uno stile da utilizzare, anche l’occhio vuole la sua parte. Dopodiché(ad esempio Power Point, MindMeister o Coggle). Collega tutte le tue materie al tuo punto centrale di partenza e il gioco è fatto!