Cosa portare all'esame di terza media? La guida e i consigli di Skuola.net

Uno snack che ti dia energia

Se non vuoi rimanere senza energia metà della prova portati da casa uno snack (sia salato che zuccherato) in modo da essere sempre al massimo delle tue possibilità. Propendi per uno spuntino leggero e veloce, guadagnerai secondi preziosi per completare l’esame. La mattina prima di ogni prova fai una colazione ricca ed equilibrata ma attenzione a non esagerare!



Tanta acqua!

Non dimentichiamoci dell’acqua! Porta una borraccia da riempire prima dell’inizio delle prove. Ricordati che spesso durante l’esame fa molto caldo visto che non tutte le scuole sono provviste di ventilatori o climatizzatori. Sì furbo, non vestirti troppo pesante otto a bere una camicia (sia per i ragazzi sia per le ragazze) e un paio di pantaloni lunghi ma leggeri (c’è da mantenere un contegno, è ancora troppo presto per il costume da bagno).



La penna I fogli protocollo saranno consegnati dai professori, mentre è necessario portarsi la penna da casa. Deve essere blu o nera, niente penne colorate: portane più di una, in caso non funzioni.



Ehi tu! Hai paura dell’esame o di arrivarci impreparato? Concentrati sull'unica cosa davvero importante: lo studio. Avere una buona conoscenza degli argomenti che caratterizzeranno i test sarà sicuramente l'arma migliore che avrai. Se invece hai dubbi sullo svolgimento dell'esame o sulle cose più importanti da portare con te per le singole prove, allora questo articolo potrebbe fare per te! Ecco alcuni consigliCosa portare all'esame di terza mediaPer la prima prova italiano è consentito portare oltre al materiale di base di cancelleria (come penne gomme e matite). Come sempre è severamente vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici (telefoni, smartwatch e calcolatrici programmabili).Niente appunti, libri quaderni e materiale per scopiazzare!Forse una delle domande che si pongono di più gli studenti sotto esame: si, durante la prova di matematica. Per affrontare la prova in modo adeguato munisciti di penne matite, gomme, fogli di brutta e righelli e compassi vari, che sono consentiti. Ricorda che come tutte le altre prove non è consentito l’utilizzo di dispositivi elettronici.Per le prove che riguardano le lingue (inglese e francese o spagnolo) è fortemente consigliabile portare con sé il. Come per tutti gli altri scritti porta con te il materiale di cancelleria fondamentale per il completamento dell’esame. Vietatissimi, come sempre, lo smartphone e altri strumenti che possono essere collegati ad internet.Alla prova orale non dimenticare di portare una copia della tua tesina per la commissione, ben impaginata: è il tuo biglietto da visita. Per il resto non ti serve nient'altro che la tua preparazione, il tuo impegno e un po' di sicurezza in te stesso. In bocca al lupo!