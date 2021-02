Esame di terza media 2021: ammissione, prova orale, elaborato. Le risposte alle domande frequenti

Esame di terza media 2021: i criteri per l’ammissione

Prova orale Esame di terza media 2021: la struttura dell’elaborato

Esame di terza media 2021: le Faq più frequenti

Ilha da pochi giorni reso noto un comunicato stampa con il contenuto delle ordinanze, non ancora pubblicate perchè in attesa dell'ok da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, relative agli. Il neo Ministro dell’Istruzioneinfatti ha stabilito i criteri e le modalità con cui si svolgeranno gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, ponendo al centro di entrambe le proveche dimostri il “” e le conoscenze acquisite da ognuno durante l’intero ciclo scolastico.Le valutazioni da parte delle commissioni dovranno pertanto tenere conto del percorso complessivamente svolto e delle “difficoltà vissute durante l’emergenza sanitaria”.Guarda anche:Differentemente dallo scorso anno,. La decisione spetterà infatti, come di consueto, al, sulla base della valutazione complessiva dell’andamento di ogni alunno durante l’anno scolastico.Inoltre, quest’anno è di nuovo, sospese eccezionalmente lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, anche sePer quel che riguarda infine, solitamente previsto per i tre quarti del monte orario annuale, i Consigli di classe potranno introdurresulla base delle “specifiche situazioni anche dovute all’emergenza pandemica”.Per il secondo anno consecutivo, l’Esame di terza media 2021 consisterà in un’unica prova orale che verterà sulla discussione di un elaborato, precedentemente concordato e assegnato dai docenti del Consiglio di Classe. Anche quest’anno quindiche saranno sostituite dall’che dovrà essereGli studenti avranno tempoai docenti del Consiglio di Classe che avranno il compito di assistere ogni alunno in questo lavoro, “suggerendo la forma di elaborato più idonea e accompagnandoli durante la stesura”.e “potrà essere una produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline”.Per quel che riguarda leinvece sarannoe la commissione se lo riterrà opportuno potrà assegnare ancheal massimo dei voti.Per fare ancora più chiarezza, noi di Skuola abbiamo deciso di riassumere il tutto attraverso le domande più frequenti che i giovani studenti, e le loro famiglie, si stanno ponendo in qustio giorni sull'Si tratterà di una sola prova orale in cui ogni studente dovrà discutere un elaborato concordato entro il 7 maggio con i docenti del Consiglio di Classe e consegnarlo entro il 7 giugno. Non sono previste prove scritte.L'elaborato scritto potrà essere "in forma multimediale" e "potrà essere una produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline".L'ammissione sarà decisa in sede di scrutini finali dal Consiglio di classe sulla base dell'andamento e delle votazioni riportati nel corso dell'anno. Le prove Invalsi ci saranno ma non saranno requisito di accesso. Anche la frequenza sarà importante ma ai tre quarti del monte orario annuale potranno essere concessedai singoli Consigli in base alla specificità della situazione aggravata dall'emergenza sanitaria.La votazione sarà in decimi e al massimo dei voti potrà essere aggiunta la lode.Guarda il video con