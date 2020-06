Auguri per gli esami di terza media: le frasi più belle

Esami di terza media: frasi auguri per l'esame e di incoraggiamento

“Io penso che tutti dovrebbero studiare le formiche. Esse hanno una sorprendente filosofia in quattro punti. Non arrenderti mai, guarda avanti, sii positivo e fai tutto quello che puoi” – Jim Rohn

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto” – Thomas Jefferson

“Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura. Poichè oltre la nera cortina della notte c’è sempre un’alba che ci aspetta” – Khalil Gibran

“Andrò ovunque, purché sia in avanti” – Dr. Livingstone

“Se ci fosse un momento per osare, per fare la differenza, per iniziare qualcosa che vale la pena fare, è adesso. Non per una grande causa, ma per qualcosa che accende il tuo cuore, per qualcosa che è d’autentica ispirazione, per un tuo sogno. Lo devi a te stesso, per rendere speciale ogni tuo giorno sulla terra. Divertiti. Scava in profondità e riemergi. Respira la vita. Vivi i tuoi sogni!” – Stephen Littleword

“Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte; questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la pace interiore; solo la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo” – Lao Tse

“Quello che non mi uccide, mi fortifica” – Friedrich Nietzsche

“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. vivi la vita che hai immaginato” – Henry David Thoreau

“Sii forte che nessuno ti sconfigga, nobile che nessuno ti umili, e te stesso che nessuno ti dimentichi.La vita è troppo breve per alzarsi la mattina con dei rimpianti. Quindi ama le persone che ti trattano bene e dimentica quelle che non lo fanno. Credi che tutto accade per una ragione. Se arriva un’occasione coglila! Se essa ti cambia la vita lasciala fare! Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, hanno solo promesso che ne sarebbe valsa la pena” – Harvey Mackay

“Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire” – Paulo Coelho

In questi giorni i ragazzi di terza media di tutta Italia stanno sostenendo il loro primo grande esame. Come riportato sull'ordinanza ministeriale, i ragazzi di terza media hanno tempo per discutere in videochiamata l'elaborato prodotto. Si potrà parlare e gli alunni potranno collegare le diverse materie. Quest'anno non sarà come gli altri ma è indubbio che tu abbia bisogno per questo primo e importante esame della tua vita! Per questo abbiamo pensato di proporti un elenco di frasi per augurarti un buon esame e infonderti coraggio.