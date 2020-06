Come realizzare la copertina della tesina terza media

Copertina tesina terza media: il titolo e l'immagine

Un titolo originale dà un taglio diverso dal solito alla tesina. Prova con un gioco i parole o con termini incisivi per illustrare il tema della tesina in modo particolare.

No ai troppi fronzoli. Utilizza un carattere semplice e chiaro e presta attenzione all'abbinamento colori.

Ricorda di dare importanza al titolo, utilizzando una misura più grande del carattere rispetto agli altri elementi.

L'immagine di sfondo, come dice la parola stessa, deve appartenere allo sfondo. Evita che copra il titolo della tua tesina. Cerca qualcosa che abbia attinenza al tema e dia l'idea di ciò di cui parlerai con un solo colpo d'occhio.

Copertina tesina terza media: gli elementi che non possono mancare

Titolo

Immagine di sfondo

Intestazione della scuola, alunno, classe, anno scolastico

Se necessario, inserisci un sottotitolo - con un carattere meno evidente del titolo o in corsivo - per illustrare ancora meglio la tesina.

Manca davvero pochissimoe molti di voi si saranno già fatti un'idea sulla tesina da presentare al colloquio orale online. Non solo, qualcuno ha già iniziato a fare i conti con, molto importante per il primo impatto che i professori avranno con il lavoro. Vuoi fare un'ottima figura? Ecco qualche consiglio per lasciare di sasso chiunque la guardi e i trucchi per farla bella e completa.Già dallasi può immaginare l'argomento che verrà affrontato. Ma questo non significa che la commissione si troverà di fronte un tema della tesina terza media spento e banale. Qualsiasi sia l'argomento, potrai esporlo a tuo modo, trovando titolo e immagine giusti perché esprima anche la tua personalità. Come fare allora?La copertina della tesina terza media è la prima pagina in assoluto dell'elaborato, composta da più elementi. Quali non possono mancare?Un ultimo consiglio: può essere una buona idea inserire nella copertina le materie coinvolte nella tesina terza media, con i vari argomenti che andrai a trattare. Tuttavia è possibile dare queste informazioni facendo un indice della tesina di terza media . A te la scelta di stile!