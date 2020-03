Quando finiscono gli esami di terza media 2020?

Quali sono le novità quest’anno per l’esame di terza media 2020?

• I Test Invalsi: dallo scorso anno, sono separati dall’esame vero e proprio, ma il loro superamento durante l’anno scolastico, determina il criterio di accesso o non ammissione agli esami conclusivi;

• Come per le superiori inoltre, anche per le medie vengono valutate le conoscenze di ‘Cittadinanza e Costituzione’ maturate nel percorso formativo dell’ultimo anno.



Tema di italiano all’Esame di terza media 2020: come funziona?

• Testo narrativo o descrittivo;

• Testo argomentativo;

• Comprensione e sintesi di un testo.



Prova di Matematica all’Esame di terza media 2020: come funziona?

• Geometria solida;

• Probabilità e statistica;

• Algebra;

• Scienze.



Come è strutturata la prova di inglese e di altre lingue straniere all’Esame di terza media 2020?

• Lettera ad un amico;

• Comprensione di un testo con domande in lingua a risposta aperta e chiusa;

• Completamento di un testo o riordino e riscrittura e trasformazione di un testo;

• Scrittura di un dialogo;

• Redazione di un riassunto.



Criteri per essere ammessi o respinti all’Esame di terza media 2020

È vero, ancora alcuni mesi dividono i giovani studenti di terza media con i loro primi esami, eppure sono tanti gli interrogativi che molti si stanno ponendo su cosa li aspetterà a giugno. Ad esempio, come si può affrontare al meglio l'esame finale? In questa pagina troverai tutte le informazioni utili di cui hai bisogno sulle date, gli scritti e il colloquio orale.Non è possibile stabilire una data di inizio e una di fine fissa e valida per tutte le suole poichéinfatti secondo il principio dell’autonomia scolastica,L’unica comunicazione ufficiale da parte del Miur stabilisce che gli esami di terza media devono comunque essere svolti da tutti. Quindi, anche se non è possibile dire una data di fine uguale per tutti, comunque sappiamo già chetutti gli studenti di terza media potranno chiudere i libri e godersi finalmentecon leper poi proseguire, dopo qualche giorno, con ilRispetto allo scorso anno, non si riscontrano novità nella struttura dell’Esame di terza media 2020:La prova di italiano, con la quale ha inizio l’Esame, mira a verificare la padronanza dellee in generalie ledel candidato che emergono dallarichiesta dal tema.Letra cui gli studenti possono scegliere sonoRicordiamo inoltre che per sostenere la prova di italiano dell’esame di terza media 2020 avrai a disposizionee potrai portare ilLaduraed è divisa in due parti: nella prima è richiesta lamentre nella seconda invece sono previstiÈ possibile portare una(non programmabile) come strumento utile nello svolgimento del compito.Glioggetto di prova saranno quelli studiati durante l’anno scolastico riguardano concetti di:La prova sulle lingue straniere è divisa in due parti poiché riguarda, l’. Anche se presenta la stessa struttura per entrambe le lingue, tuttavia il livello richiesto per svolgere la prova diè pari aldel Quadro comune di riferimento europeo, per quella relativa allasi basa sulLa struttura delle tracce tra cui gli studenti possono scegliere, rimane comunqueIlche rappresenta l’ultima tappa prima della fine dell’esame di terza media inizia con la presentazione dellache sarà ben fatta se riuscirai a creare. Non è importante quindi la lunghezza ma la qualità dell’elaborato.Dopo una decina di minuti dedicati all’esposizione della propria tesina, il colloquio prosegue con le, ovvero ‘Cittadinanza e Costituzione’, materia affrontata per i tre anni complessivi del percorso formativo.Teniamo a precisare che non tutte le commissioni richiedono la tesina per il colloquio orale: informatevi con i vostri professori per sapere se è necessario portarla.Abbiamo già citato l’obbligatorietà delledurante l’anno per l’ammissione agli esami, tuttavia il superamento di queste non è l’unico criterio valido per accedere agli esami.Lesono un fattore molto importante che non è assolutamente trascurato dal consiglio di classe:e quindiche è possibile fare durante l’anno è pari ad. Inoltre, gli studenti non dovranno essere incorsi durante l'anno indisciplinate dal DPR n. 249/1998.I voti di ammissione, decisi dai propri docenti, sono accompagnati daper chiarire in modo più trasparente il percorso formativo di ogni studente. E' possibile essere ammessi anche con insufficienze, con giudizio motivato del consiglio di classe.