Concetto di target group

Target: si intende il bisogno, l'obiettivo.Target Group: si intende il pubblico-obiettivo.Perché bisogna studiare il tg (target)?-Per individuare il pubblico a cui è indirizzato il prodotto o servizio;-Per costruire la comunicazione: che cosa dice, come dirlo;-Per poter scegliere i media.Target di Comunicazione: generalmente è più ampio del Target Marketing (tg di vendita).Target di Comunicazione più piccolo del tg di vendita (target di marketing).Quando i produttori si confrontano con la propria clientela hanno di fronte:Consumatore;Utilizzatore;Utente;Acquirente industriale.Oltre ai consumatori attuali occorre considerare:I consumatori potenziali;I responsabili degli acquisti (RA);I prescrittori e influenzatori (adviser).Target di consumo (consumer o and user)Target di vendita ( o tg di marketing)Target di comunicazione (o tg audience):I consiglieri;I rivenditori;Gli opinion leaders.Con l'analisi dei comportamenti d'acquisto si individuano:-Gli acquirenti, che acquistano per gli altri;-I consumatori, che consumano prodotti acquistati da altri;-Gli acquirenti-consumatori, che consumano prodotti acquistati personalmente.Il Target Group è costituito da 4 categorie specifiche:Popolazione totale;Target globale (prospect) tg potenziale;Focus tg (best prospect);Pubblico fuori tg (non hanno necessità di utilizzo).Le azioni di marketing possono riguardare uno o più segmenti:Tennisti professionisti;Tennisti agonisti;Tennisti per hobby;Tennisti principianti.In base al numero e alle tipologie dei segmenti abbiamo:Il marketing concentrato o a segmentazione semplice (1 segmento);Il marketing differenziato o a segmentazione multipla (+ segmenti);Il marketing indifferenziato o di massa (nessun segmento);Il marketing di nicchia (parte del segmento).I parametri più comunemente usati per circoscrivere il target sono:X Parametri socio-demografici;X Parametri comportamentali;X Parametri psicologici o psicografici.Per avere una segmentazione più analitica è molto utile un altro strumento chiamato "mappa" che ci dà una rappresentazione grafica della società italiana.