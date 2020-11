Unione Europea - pro e contro

Affrontare le sfide globali: Il sito L'UE affronta le principali sfide globali, come il cambiamento climatico, la migrazione e la stabilità finanziaria.Costo: L'UE è molto costosa da gestire. Questo denaro potrebbe essere impiegato meglio.Libera circolazione dei cittadini: UE i cittadini possono vivere, lavorare, studiare e viaggiare in qualsiasi altro paese dell'UE.Più posti di lavoro: La libertà di lavorare in qualsiasi paese dell'UE apre molte opportunità di lavoro.Denaro per lo sviluppo: L'U.F.F. è lavorando per lo sviluppo delle regioni svantaggiate d'Europa.Una voce internazionale più forte: UE I Paesi membri possono garantire che le loro preoccupazioni siano ascoltate e prese più seriamente in considerazione sulla scena internazionale. Maggiore protezione per i lavoratori: La direttiva europea sull'orario di lavoro protegge i lavoratori dallo sfruttamento da parte dei datori di lavoro, stabilendo norme sui diritti dei lavoratori. Essa mira inoltre a limitare la settimana lavorativa a 48 ore.Perdita di identità e sovranità: I cittadini ritengono che i governi nazionali non abbiano l'ultima parola su alcune questioni che riguardano i loro cittadini. L'adesione al mercato unico: Il mercato unico va a vantaggio delle imprese, rendendo più facile e meno costoso fare affari in altri paesi dell'UE. Non viene applicata alcuna tassa doganale sulle merci vendute o trasportate tra gli Stati membri.Più burocrazia, meno democrazia: La gente pensa di dare troppo potere all'UE, il che può mettere gli interessi dell'UE davanti a quelli nazionali.Migrazione netta: La libera circolazione dei lavoratori ha causato problemi di sovraffollamento. Gli Stati membri hanno meno controllo su quanti cittadini dell'UE vengono a vivere e lavorare nel loro paese.I tassi di interesse sono fissati dalla Banca centrale europea: I membri non possono fissare i propri tassi di interesse, ma devono accettare le decisioni di politica monetaria a breve termine prevalenti della F.CB.Pressione verso l'austerità: Dal 2008, molti paesi dell'Europa meridionale hanno subito pressioni da parte dell'UE per perseguire misure di austerità, che nel bel mezzo di una recessione hanno contribuito a prolungare la stagnazione economica.Moneta unica: L'appartenenza all'UE non significa necessariamente l'appartenenza all'Eurozona. La moneta unica ha dimostrato di avere molti problemi. Se un paese dell'euro ha una crisi, può più facilmente trasferirsi in altri paesi.