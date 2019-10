Umanesimo giuridico tra il 400 e il 500

Il XV secolo fu caratterizzato dallo scontro tra giuristi bartolisti (commentatori) e umanisti. Questi ultimi credevano che i bartolisti non fossero in possesso di adeguati strumenti di codificazione del corpo giustinianeo: ciò determinò il sorgere di un cruento scontro tra giuristi e umanisti. Di tale conflitto sono stati individuati un versante propositivo, che attiene alla riscoperta del diritto pubblico romano e la stesura di nuove edizioni critiche degli antichi codici giuridici, con particolare riferimento a quella del Digesto iniziata da Angelo Poliziano, proseguita da Lodovico Bolognini e completata da Lelio Torelli, e un versante critico, caratterizzato da accese polemiche rivolte all’opera giustinianea mosse dall’umanista Lorenzo Valla, il quale si rese fautore di un’ideologia antigiurisprudenziale.Nel cinquecento nacque la figura del giurista umanista, studioso tenuto a conoscere la dottrina e a fornirne una pratica applicazione. L’umanesimo giuridico si sviluppò principalmente in Francia (dove si affermò la figura dei «giuristi culti», studiosi della scuola culta francese intenti a verificare l’autenticità dei testi antichi), ma la sua origine è attribuita a tre studiosi: il tedesco Ulrich Zäsy, l’italiano Andrea Alciato e il francese Guillaume Budé.Alciato ricercava la chiarezza e la certezza del diritto: pertanto egli negò il valore delle auctoritates ed espunse la dialettica bartolista. Alciato attribuiva l’incertezza del diritto alla vastissima produzione giuridica: per questo motivo egli ridimensionò la figura del giurista e ricercò una nuova ermeneutica essenziale che potesse ridurre i testi all’osso, individuata nel «De verborum significatione».La scuola umanistica della Francia si sviluppò durante il XV secolo. Essa era fautrice di tre diversi indirizzi: uno filologico, rappresentato da Cujas, Budè e Baron; uno sistematico, il cui massimo esponente fu Hugues Doneau, che incentrò i propri studi sull’innovazione del diritto privato, e infine uno volto alla creazione di un nuovo corpus iuris nazionale, di cui furono fautori Charles du Moulin, giurista che riteneva necessario dar vita a un nuovo sistema del diritto romano, e Francois Hotman, rappresentante dell’Antitribonianismo, dottrina incentrata sulla critica del Corpus iuris civilis e per questo fautrice della creazione di un nuovo Corpus iuris.