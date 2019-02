Trattato di Maastricht - Cenni

Il trattato di Maastricht

Il trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1992, ha posto le basi per:— un rafforzamento interno alla Comunità con la realizzazione di un'unione economica, monetaria, politica e sociale;— un ampliamento, definendo le strategie nei confronti dei paesi europei che hanno richiesto l'ammissione nell'Unione e il ruolo di questa a livello mondiale. Il trattato prevede:— la realizzazione di uno spazio economico senza frontiere con una moneta unica;— nuovi settori di competenza comunitaria tra i quali ricordiamo: maggiore tutela dei consumatori; sanità pubblica; creazione di infrastrutture nel campo dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; cooperazione allo sviluppo; politica industriale; istruzione, formazione e cultura; tutela ambientale; ricerca, sviluppo e politica sociale;— l'introduzione di una cittadinanza dell'Unione europea con la definizione dei diritti dei cittadini europei;— l'affermazione dell'identità europea a livello internazionale, con una politica estera, di sicurezza e di difesa comuni (Pesc);— la stretta collaborazione tra gli Stati nel settore della giustizia (autorità giudiziarie) e della politica interna (polizie).I quattro obiettivi per entrare e restare in Europa sono: deficit pubblico in % del Pil,debito pubblico in % del Pil ,inflazione e tassi a lungo termine.Nel corso del 1997 l'Italia ha raggiunto gli obiettivi fissati dal trattato di Maastricht relativamente a tre parametri sui quattro stabiliti: il debito pubblico rimane ancora molto lontano dal traguardo richiesto.