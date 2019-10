Trasferimento di persone

Il trasporto di persone può essere considerato come un contratto concluso tra vettore e passeggero. Esso ha ad oggetto il trasferimento di persone da un luogo a un altro.Generalmente il trasporto di persone viene qualificato come contratto a titolo oneroso: il vettore si obbliga a trasferire il passeggero dietro pagamento di un corrispettivo. Talvolta, però, il passeggero viene trasferito gratuitamente: in questo caso il trasporto è oggetto di un contratto a titolo gratuito.Il trasporto gratuito è soggetto alla medesima disciplina per il trasporto oneroso anche per ciò che riguarda la responsabilità del vettore. In materia, tuttavia, occorre prendere in considerazione un’ulteriore fattispecie rappresentata dal cosiddetto trasporto amichevole o di cortesia. Generalmente, infatti, si tende a distinguere tra trasporto gratuito da un lato e trasporto amichevole o di cortesia dall’altro. Anche in questa fattispecie il trasporto è a titolo gratuito; però, mentre il trasporto gratuito è l’oggetto di un contratto; il trasporto amichevole o di cortesia, invece, si svolge al di fuori di un rapporto contrattuale: il passeggero viene trasferito per cortesia, amicizia e per spirito di cordialità. Dunque, mentre nel trasporto gratuito il passeggero viene trasferito in adempimento di un obbligo contrattuale; nel trasporto amichevole o di cortesia è assente un obbligo contrattuale in tal senso.Nella prassi non è sempre facile distinguere le due categorie, poiché entrambe sono caratterizzate dalla gratuità. Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di individuare gli elementi in presenza dei quali ricorre la fattispecie del trasporto gratuito e, per esclusione, quella del trasporto amichevole.Secondo gli studiosi il trasporto gratuito ricorre ogni qualvolta il vettore abbia un interesse economico, ossia ogni qualvolta che egli intenda trarre un beneficio economico dal trasferimento del passeggero.