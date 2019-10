Noleggio e locazione di nave

Nell’ambito del diritto della navigazione è possibile sottoscrivere diversi contratti inerenti all’utilizzazione temporanea di una nave. Tra questi i più usati sono il contratto di nolo e il contratto di locazione di nave.Mancando la consegna della nave, nel noleggio viene meno anche il trasferimento della qualifica di armatore da noleggiante a noleggiatore; nella locazione, al contrario, per effetto della consegna della nave il conduttore ha la disponibilità della nave e per questo diviene armatore, assumendo i rischi della navigazione e avendo alle proprie dipendenze l’equipaggio.Mentre nella locazione il conduttore ha la disponibilità del mezzo e per questo può servirsene direttamente, nel nolo, al contrario, non sussiste l’utilizzo diretto perché la nave non viene consegnata e il noleggiatore può usufruire della nave solo in maniera mediata, cioè attraverso i membri dell’equipaggio che restano alle dipendenze del noleggiante.Per comprendere meglio le numerose differenze che intercorrono tra locazione e noleggio di nave è possibile attenersi a una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce del 1991. Nel caso di specie, una società aveva concluso con un altro ente un contratto che prevedeva la possibilità di utilizzare una nave e il relativo equipaggio per un determinato periodo di tempo. Al termine del contratto, la società che di fatto aveva utilizzato il mezzo si rifiutò di pagare il nolo in quanto, a suo avviso, nel caso di specie era stato concluso un contratto di locazione e non di noleggio. I giudici di merito hanno sostenuto che in realtà le parti avevano perfezionato un contratto di noleggio perché dalle risultanze probatorie era emerso che la nave non era mai stata consegnata alla società in questione, rimanendo nella piena disponibilità della controparte contrattuale. Pertanto, la società fu obbligata a versare il nolo dovuto.