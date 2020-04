Teoria marginalista

In ambito economico, la teoria marginalista sostiene che l’ammontare del reddito e l’incremento del benessere sono due concetti inversamente proporzionali.Consideriamo due soggetti, dei quali uno ha reddito pari a 10, l’altro pari a 100. Ipotizziamo di aggiungere un identico incremento a entrambi i redditi: l’utilità che il soggetto 1 ricava dall’incremento del reddito è maggiore rispetto a quella guadagnata dal soggetto 2.In sostanza, l’aggiunta di un’unità di misura al reddito provoca un benessere che diminuisce con l’aumentare del reddito: per chi ha poco, anche un minimo aumento di reddito è indispensabile; viceversa, chi è economicamente più avvantaggiato ricava un benessere inferiore da una minima aggiunta reddituale. Allo stesso modo, il decremento del reddito produce una diminuzione del benessere inversamente proporzionale alla capacità reddituale di ciascun contribuente.L’art. 53 Cost. stabilisce che «il sistema tributario è orientato a criteri di progressività». Ciò vuol dire che non tutti i tributi devono essere necessariamente imposti su base perequativa. Un esempio è costituito dall’imposta sul valore aggiunto (iva), il cui ammontare è calcolato in base al valore del bene acquistato, dunque non tiene conto di differenziazioni fondate sul reddito.I tributi che, come l’iva, non sono imposti in maniera perequativa, possono generare effetti di regressività: essi, infatti, impongono un sacrificio maggiore a chi dispone di un reddito minore rispetto a chi possiede maggiori risorse.Stabilire le modalità tramite cui la redistribuzione tributaria deve essere realizzata non è facile. In questo ambito è stato fondamentale l’intervento del giurista americano John Rawls, che nel XX secolo ha scritto il libro «teoria come giustizia», in cui ha evidenziato la necessità di dar vita a un comune accordo sui criteri della equa distribuzione dei beni essenziali.