Struttura e forma dei contratti collettivi

Il contratto collettivo svolge funzioni molto importanti, pur non essendo stipulato direttamente dalla legge. Per risolvere i problemi legati alla natura non legislativa della contrattazione collettiva, all’inizio del XX secolo essa è stata considerata una fonte corporativa.Il primo di tali problemi riguarda la forma del contratto collettivo.Sebbene essi abbiano una forma prevalentemente scritta, talvolta a livello aziendale si possono raggiunger gradi di intesa fra industriali e RSU stipulati solo in forma orale, dunque non formalizzati. Ancora più complesso è il tema dell’interpretazione del contratto collettivo: è necessario applicare le norme civilistiche in materia di interpretazione legislativa o quelle inerenti all’esegesi contrattuale. Una volta sottoscritto, il contratto collettivo acquisisce una funzione pressoché analoga a quella della legge.Secondo le norme di procedura civile, è possibile presentare ricorso in cassazione non soltanto per scorretta applicazione delle norme di legge, ma anche qualora si ritenga che il giudice di merito abbia violato le norme collettive: è possibile ricorrere in giudizio considerando le norme del contratto collettivo quali norme di legge. Questa disposizione risponde in parte al quesito sopra indicato: la sua interpretazione segue i canoni privatistici inerenti all’esegesi legislativa.Un ulteriore difficoltà si riscontra per determinare l’efficacia dei contratti collettivi.: essa è limitata solo ai soggetti che hanno sottoscritto il contratto o è ultra partes, cioè applicabile a tutti i componenti del mondo lavorativo?È infine necessario determinare la durata del contratto collettivo: si tratta di una durata sine die oppure i CCNL possono giungere a scadenza? Se così fosse, una volta ecceduto il termine è possibile rinnovare il contratto (problema dell’ultrattività del contratto collettivo)? Nel corso del tempo, i giuristi hanno cercato di rispondere a questi quesiti, dando vita a dibattiti spesso irrisolti.