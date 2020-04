Nascita e sviluppo dei contratti collettivi

Sin dalla loro prima formulazione, i contratti collettivi si sono posti l’obiettivo di uniformare a livello aziendale e nazionale i trattamenti salariali e normativi. I collegi dei probiviri consolidarono l’efficacia ultra partes di tali contratti fra gli stipulanti e, cosa più importante, né sancirono l'inderogabilità da parte dei patti individuali.Sfruttando la depenalizzazione dello sciopero dichiarata dal Codice Penale, inoltre, i contratti collettivi ne liberalizzarono il ricorso: i rappresentanti sindacali dei lavoratori sostenevano che la partecipazione dell’operaio a uno sciopero sospendesse il rapporto di lavoro e, pertanto, che non potesse mai costituire una causa di risoluzione.Tuttavia, imporre l’efficacia dei contratti collettivi alla pattuizione individuale era molto difficile: la maggior parte dei datori di lavoro considerava il contratto collettivo come un contratto di lavoro cumulativo, cioè una somma di tanti contratti individuali.Nei primi decenni del XX secolo, però, questa percezione mutò: i contratti collettivi cominciarono ad essere ritenuti vincolanti per entrambe le parti; il contenuto dei patti individuali non poteva derogare alle disposizioni contenute nei contratti collettivi. L’efficacia, però, era meramente obbligatoria, cioè limitata alla vincolatività: essa non comportava l’efficacia reale, non era quindi in grado di produrre la nullità delle clausole difformi del contratto individuale.Gradualmente, la legge riservò particolari benefici ai concordati stipulati dalle associazioni sindacali registrate. Aderendo al concordato collettivo, datori di lavoro e lavoratori si sarebbero impegnati a non derogare gli standard minimi economici e normativi in essi previsti. In seguito alla presentazione di numerose proposte e controproposte parlamentari, la contrattazione collettiva ottenne un primo riconoscimento formale.