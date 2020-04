Statuto dei lavoratori - Articolo 28

L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) regola il modo in cui devono essere disciplina i comportamenti antisindacali.Il contratto collettivo si configura come un atto di autonomia privata collettiva, che presenta una natura in parte anche politica, espressa in modo chiaro dalle clausole normative dello stesso.L’articolo 28 dello statuto dei lavoratori si esprime in merito alla repressione dei comportamenti antisindacali. Si tratta di uno strumento processuale impugnabile per reagire alla violazione di diritti che appartengono al sindacato, inteso come soggetto distinto rispetto ai lavoratori che vi aderiscono. In questo senso, l’articolo 28 può essere attivato solo ed esclusivamente in caso di violazione di clausole obbligatorie del contratto collettivo. I vincoli disposti dalle suddette, infatti, sono efficaci nei confronti delle parti collettive, cioè delle associazioni sindacali, motivo per cui l’attivazione dell’art. 28 può essere realizzata solo dai contraenti sopraindicati.L’articolo 28, dunque, è posto a esclusivo presidio delle clausole obbligatorie; la violazione di quelle normative (qualifiche professionali, congedi, aspettative, permessi, ecc.), invece, lo strumento di reazione utilizzabile è il ricorso al giudice del lavoro o, in alternativa, la stipula di una transazione individuale ai sensi dell’art. 2113 del Codice civile, ultimo comma.Una delle più annose questioni del diritto sindacali è la successione di più contratti collettivi. Il contratto collettivo integra dall’esterno il contenuto del contratto individuale di lavoro. Se il contratto stipulato successivamente nel tempo è più favorevole il problema non sorge: le nuove clausole sostituiscono quelle più datate; il lavoratore trae un vantaggio e il problema non si pone.Il problema interpretativo sorge invece quando il nuovo contratto collettivo prevede modifiche in senso peggiorativo. La regola applicabile in questo caso è la sostituzione del vecchio contratto con il nuovo. Esiste tuttavia un limite: i diritti acquisiti (o quesiti) dal lavoratore in forza del precedente contratto, cioè da questi già maturati, restano intangibili.