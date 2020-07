Significato e obiettivi dell’attività finanziaria

Nel XX secolo l’economista italiano Cesare Cosciani ha fornito una definizione esaustiva di diritto finanziario. L’espressione attiene all’attività finanziaria, dunque contabile, dello Stato e degli altri enti pubblici non economici. Sono tali gli enti che non esistono al fine di produrre ricchezza ma, al contrario, sono finalizzati a perseguire obiettivi macro-economici, amministrativi e istituzionali: sulla base di tale distinzione è possibile discernere con assoluta chiarezza gli enti pubblici (come lo Stato) da quelli privati (ad esempio le imprese).L’attività finanziaria dello Stato si concretizza in primo luogo nella distinzione tra entrate e spese: le entrate sono le risorse economiche di cui lo Stato dispone e delle quali si serve per autorizzare e impegnare le spese, raggiungendo in questo modo determinati obiettivi di natura amministrativa e contabile.Il diritto finanziario è oggetto di studio da parte di molteplici discipline connesse non solo al mondo giuridico, bensì anche a quello politico e sociale: si pensi, ad esempio, alle scienze microeconomiche e amministrative.L’attività finanziaria dello Stato si concretizza, in secondo luogo, nell'approvazione della legge di bilancio. Il raggiungimento di questo risultato implica l’instaurarsi di un rapporto dialettico fra i due principali organi politici dello Stato: Governo e Parlamento.Il governo detiene la cosiddetta riserva di competenza: ciò vuol dire che è l’unico ente autorizzato a inviare, entro il 20 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di bilancio alle Camere per l’approvazione.Il Parlamento, da parte sua, detiene una riserva di legge assoluta (art. 81 Cost.): è l’unico organo che può approvare la l.b.