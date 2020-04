Sentenza costituzionale 1/2014

Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale incise radicalmente sull’allora vigente sistema elettorale, come modificato dalla l. 21 dicembre 2005, n. 270, giungendo a produrne uno diverso. Quella sentenza confermò che non esiste un modello di sistema elettorale imposto dalla Costituzione: il Parlamento può scegliere il sistema che ritiene più idoneo.Essa ritenne tuttavia che dall’ordinamento costituzionale si dovessero ricavare alcuni principi che vincolerebbero la discrezionalità legislativa in questa materia: anche rispetto alle leggi elettorali la Corte costituzionale può, e deve, valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte compiute dal legislatore. La Corte giudicò la legge elettorale del 2005 manifestamente irragionevole e sproporzionata su due aspetti in particolare.Innanzitutto, la sent. 1/2014 dichiarò l’incostituzionalità del premio di maggioranza a causa dell’assenza di una soglia minima di voti per competere alla sua assegnazione. Secondo la Corte, un siffatto meccanismo era «tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica»: se il legislatore decide per un sistema a base proporzionale non può poi tradire le legittime aspettative degli elettori con meccanismi che ne snaturino la logica di funzionamento.Va detto che nelle tre elezioni in cui si era votato con questo sistema esso aveva dato luogo a esiti diversi: nel 2006, nel confronto fra due coalizioni molto ampie con dentro praticamente tutti i partiti, la coalizione vincente aveva ottenuto il 49,8% dei voti alla Camera, ma era riuscita a prevalere al Senato solo grazie ai seggi assegnati nella circoscrizione estero; nel 2008 si erano confrontate due coalizioni formate ciascuna da due soli partiti e la coalizione vincente alla Camera, col 46,8%, aveva prevalso nettamente anche al Senato; nel 2013, in un contesto non più bipolare ma tripolare, il premio alla Camera era stato vinto da una coalizione che aveva ottenuto il 29,5% (con un premio di ben 144 seggi), risultando solo maggioranza relativa al Senato.