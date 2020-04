Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

La sentenza costituzionale 30/1990 aveva denunciato il criterio di rappresentatività presunta su cui si basava l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. Per questo, i maggiori sindacati avevano manifestato l’esigenza di sostituirlo con un criterio di rappresentatività effettiva, basato sulla verifica del reale consenso.Così è avvenuta la riforma delle Rappresentanze aziendali, realizzata tramite la contrattazione collettiva (protocollo del 1993 e AI 2011, consolidato nel TU rappresentanza).Secondo il protocollo del 1993 la RSU doveva essere a composizione mista: in parte elettiva, in parte associativa.Nello specifico, i due terzi dei componenti dovevano essere eletti a suffragio universale da tutti i lavoratori dell’unità produttiva; il restante terzo era invece designato dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale ad essa applicabile. Il Testo unico sulla rappresentanza ha sancito la composizione totalmente elettiva della RSU.L’elezione della RSU è aperta, cioè basata su liste concorrenti presentate da diverse organizzazioni sindacali. Possono presentare liste solo le organizzazioni sottoscriventi il TU rappresentanza o, perlomeno, che abbiano dichiarato di volervi aderire. Tale limite evita la frammentazione dell’attività sindacale: la norma, infatti, seleziona e filtra le organizzazioni sindacali che possono partecipare all’attività elettorale.Per le organizzazioni minoritarie e non aderenti al TU, la raccolta di firme è valida solo se rispetta una soglia minima di accesso: la presentazione della lista è legittima solo se essa è stata sottoscritta almeno dal 5% dei lavoratori delle imprese con almeno 60 dipendenti (per quelle che occupano fra 16 e 59 lavoratori sono richieste almeno 3 firme).facenti capo all’unità produttiva che la società rappresenta. A votazioni concluse, i seggi vengono attribuiti secondo il criterio proporzionale.