Professioni legali nel Medioevo

Ai litiganti che facevano ricorso alla giurisdizione del re, si impose con il tempo la necessità di individuare edincaricare chi gestisse il loro nome la causa – gli attorneys - Che avevano il potere di rappresentanzaprocessuale della parte da cui erano stati scelti. Ben distinta quindi dice un’altra figura con un’altrafunzione – i narratores - A cui spettava il compito di esporre in giudizio il caso controverso che avevaindotto l’attore a rivolgersi al giudice.Dopo assunsero la qualifica di Serjeants per indicare un rapporto diservizio con il re. Nacquero così i due rami della professione legale:• Gli attorneys Gli avvocati• I narratores- serjeants difensori della parteIl compito del narratore era quello di esporre il caso con tutti i particolari consideranti rilevanti ai fini delgiudizio.Il convenuto poteva:• Negare il fatto esposto dal narratore• Negare solo una parte• Confermarlo aggiungendo un ulteriore fatto che ne modificava lo svolgimento• Confermarlo in toto, sostenendo di aver agito in modo conforme alla leggeNelle prime tre ipotesi il contrasto tra il convenuto all’attore costituiva l’oggetto specifico della pronunciadella giuria.n fondamentale elemento nella storia del diritto inglese e l’istituto della giuria popolare, cioèl’affidamento ai cittadini (Non giuristi) un ruolo centrale nella decisione delle cause giudiziarie. Alla luce diciò, la giustizia del re permise infatti al convenuto di potere opporsi alla pretesa dell’attore non con la provadel duello giudiziario ma ottenendo le grandi assise: ovvero di sottoporre la propria questione ai 12cavalieri appartenente all’esercito del re, i giurati svolgevano il ruolo di testimoni e non quello di giudici.Nel campo penale la giuria ebbe un inizio differente, innanzitutto per portare avanti al giudice l’autore di uncrimine vi erano due modi diversi:• Con l’accusa avanzata dalla vittima del reato o dei suoi familiari• Con la procedura per indictment, cioè attraverso l’interrogazione di un gruppo di uomini ai quali igiudici gli agenti della corte regia chiedevano di informarli sui reati che erano stati commessi nelterritorio