Rapporto dialettico Governo-Parlamento fra teoria e prassi

Sin dal XX secolo, il Parlamento è stato, e in larga misura resta tutt’oggi, la sede di rappresentanza, prima che dei cittadini e degli interessi presenti nella società, dei partiti politici. Ed è stato proprio il rapporto governo-partiti il tallone d’Achille del nostro sistema politico-istituzionale e la causa della prolungata debolezza dell’esecutivo.In Italia come altrove da sempre l’esecutivo non è affatto meramente tale. Le sue funzioni vanno molto al di là della semplice attuazione ed esecuzione del comando legislativo, tanto più in una forma di governo parlamentare che si fonda sulla necessaria collaborazione fra poteri titolari in prevalenza, ma non a titolo esclusivo, di funzioni diverse.Così il governo concorre all’esercizio della funzione legislativa in posizione privilegiata, non solo perché è uno dei titolari dell’iniziativa, ma perché di fatto la gran parte delle leggi approvate sono quelle che esso presenta e asseconda in Parlamento.Il governo può poi adottare norme legislative immediatamente vigenti, sia pure a titolo provvisorio, attraverso la decretazione d’urgenza e colegifera col Parlamento attraverso la delegazione legislativa, l’uso delle quali si è fatto in anni recenti così intenso da soppiantare gran parte della legislazione ordinaria.Insomma, sempre di più il governo esercita funzioni di coordinamento generale e di indirizzo politico, sempre di più il rapporto fiduciario che lo lega alle Camere va inteso come assenso all’indirizzo che esso propone.