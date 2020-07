La proprietà privata

Beni: sono beni le cose che possono formare oggetto di dirittiL'articolo 42 Costituzione, in relazione alla possibilità di essere titolari di essere titolari di beni, pone i soggetti pubblici e privati sullo stesso piano: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”Proprietà privata: Il diritto amministrativo incide anche sui beni privati.Infatti la proprietà privata è regolata dal codice civile, ma il diritto amministrativo interviene con delle modifiche per tutelare l’interesse privato. Tuttavia è la stessa Costituzione a prevedere i limiti della proprietà, per assicurarne la funzione sociale. Il diritto amministrativo incide sui beni privati in vari modi:Vi sono beni che non possono essere oggetti di proprietà privata in quanto appartenenti al demanio pubblico (lido del mare, fiumi, …)I beni appartenenti a soggetti privati possono essere espropriati per causa di pubblica utilità (lo dice anche l’art 42)Su di essi possono essere imposti limiti a tutela dell’ambiente o dei beni culturali, ad esempio divieto di edificare su un certo terreno per non compromettere assetto urbanistico e il paesaggio. Oppure vincoli sulla circolazione dei beniTuttavia la possibilità di espropriare i beni privati incontra dei limiti: l’espropriazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge per motivi di interesse generale e occorre corrispondere un indennizzo al proprietario espropriato.