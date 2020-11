Piccolo imprenditore e impresa familiare

Sono piccoli imprenditori i coltivatori del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.)Il lavoro del piccolo imprenditore (eventualmente con quello della famiglia) deve prevalere su quello dei dipendenti e sul capitale investito.Legge fallimentare (dlgs 5 del 2006), il piccolo imprenditore viene considerato tale se:- Ha investito meno di 300.000 € nell’azienda- Ha un fatturato medio, negli ultimi tre anni, inferiore a 200.000 € annuiL’impresa è familiare quando collaborano i familiari dell’imprenditore, che prestano in modo continuativo la loro attività, senza avere alcun tipo di contratto (art. 230-bis c.c.)È un’impresa individuale, dove possono collaborare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.I familiari devono:- Avere diritto al mantenimento- Avere il diritto di partecipazione agli utili, non superiore al 49% (perché l’imprenditore deve avere almeno il 51% in quanto è l’unico ad essere a rischio d’impresa)- Avere il diritto di prelazione in caso di cessione dell’impresa: devono essere preferiti ad altri- Avere diritto di partecipare alle decisioni di straordinaria gestione e non quelle di ordinaria