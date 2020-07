Il personale onorario

Personale onorario

Si è imposto il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione: il primo spetta ai politici e il secondo ai dirigenti. Esso comporta da un lato che le decisioni amministrative spettano ai dirigenti, dall’altro che i dirigenti devono essere protetti dai condizionamenti dei politici, per evitare che le decisioni spettino loro solo formalmente, ma siano di fatto imposte dai politici.Comunque in seguito il potere dei politici, in sede di scelta dei dirigenti, si è ampliato notevolmente, di conseguenza i dirigenti da preporre ai vari uffici vengono scelti sulla base di un rapporto di fiducia con i politici, con sacrificio del principio del merito, d’altra parte essi sono spesso esposti alla minaccia di revoca o di mancato rinnovo con sacrificio del principio di imparzialità.È composto innanzitutto dai titolari di cariche politiche: membri del parlamento e del governo nazionali, dei consigli, nei limiti in cui hanno funzioni amministrative (ministri..assessori..).Si aggiungono titolari di cariche in enti pubblici di vario genere e in autorità indipendenti.La distinzione tra funzionari professionali e onorari è spesso sfumata, eppure è importante le discipline da applicare sono diverse.Costituzione: Il rapporto di ufficio (funzionari onorari) può essere costituito in vari modi mentre il rapp di servizio (funzionari professionali) si costituisce a seguito di un concorso (art 97 cost).