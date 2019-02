Un'organizzazione sovranazionale

L'Ue comprende le Comunità preesistenti ma non si identifica con esse in quanto, come abbiamo già detto, si propone obiettivi ulteriori. Essa non è ancora uno Stato federale, tuttavia non si può nemmeno dire che sia semplicemente un'organizzazione internazionale, cioè un accordo di cooperazione in un determinato campo tra Stati che rimangono sovrani. I giuristi dicono allora che l'Ue è un'organizzazione sovranazionale, ossia un'associazione di Stati sovrani che è però dotata di propri poteri sovrani e di un ordinamento giuridico indipendente dagli Stati membri. Nelle materie stabilite dai trattati che l'hanno istituita, la Ue può cioè stabilire delle norme che i cittadini degli Stati membri sono tenuti a rispettare come se provenissero direttamente dallo Stato al quale appartengono. Ciò è possibile perché ciascuno Stato, associandosi alla Ue, ha rinunciato volontariamente a una parte della propria sovranità in favore della Ue stessa. Si tratta di una forma di organizzazione giuridica del tutto nuova, che testimonia la volontà di procedere sulla strada della costruzione di uno Stato europeo unico e, nello stesso tempo, la gradualità di questo processo.

Gli obiettivi dell'Unione europea sono:

1. realizzare un'unione, sempre più stretta tra popoli europei;

2. promuovere un progresso economico e sociale' equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza confini interni, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che porti alla moneta unica;

3. affermare la sua identità sulla scena internazionale in particolare mediante I'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione di una politica di difese comune;

4. rafforzare la tutela del diritti e degli interessi del, cittadini degli Stati menti mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;

5. sviluppare una stretta cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.