Unita economica e monetaria

L'Unità economica e monetaria

L'accordo sull'Unione economica e monetaria (Uem) definisce la struttura, gli obiettivi e il programma per raggiungere un elevato livello di convergenza economica fra gli Stati membri. L'Unione economica e monetaria, da realizzarsi attraverso fasi successive, consiste nella creazione di un unico sistema economico con una moneta unica (l'Etico), una sola Banca centrale europea che decida una politica monetaria comune. La fase della nascita dell'Euro e passaggio all'Euro per le banche e per le imprese, ha avuto inizio il 1° gennaio 1999. Vi partecipano undici Stati (Regno Unito, Danimarca c Svezia hanno deciso autonomamente di non partecipare, la Grecia invece non ha raggiunto i parametri stabiliti per l'ammissione). Le monete nazionali saranno conservate fino ,il I' marzo del 2002 con un tasso di cambio fisso e immodificabile (cioè senza possibilità di ricorrere alla svalutazione). Da allora circolerà in tutta l'Unione una sola moneta. L'obiettivo è molto ambizioso perché, per avere una sola moneta, è necessario che ci sia una sola politica monetaria, un unico tasso di interesse e una politica economica una me, con un'uniformità nei tassi di inflazione, di spesa pubblica , di deficit del bilancio dello Stato e di debito pubblico commisurati al Pil.

Gli Stati devono, quindi, impegnarsi con misure di politica economica per far convergere in modo stabile la propria economia verso una situazione corrispondente a quella descritta (politica della convergenza). Allo scopo di aiutare gli Stati membri più poveri — Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda — è stato istituito il Fondo di coesione per contribuire al finanziamento di vari progetti. la realizzazione dell'Unione economica e monetaria implica, inoltre, un ulteriore trasferimento di ambiti di sovranità da parte degli Stati nazionali alle autorità comunitarie e un più stretto legame a livello politico tra gli Stati medesimi.