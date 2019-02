Gli organi di governo

Gli organi più importanti della Ue sono: il Consiglio dell'Unione (formato di volta in volta dai ministri interessati), il Consiglio europeo (costituito dai capi di Stato o di Governo), il Parlamento europeo (eletto direttamente dai cittadini ), la Commissione, la Corte di giustizia . Come si può notare, la denominazione di alcuni di questi organi coincide con quella che ritroviamo nei singoli Stati. Vi è tuttavia scarsa corrispondenza rispetto alle funzioni svolte. La prima differenza è che a livello statale spetta al Parlamento, espressione della volontà popolare, il compito di approvare le norme giuridiche; a livello comunitario questo compito spetta invece principalmente al Consiglio dell' Unione europea . Il potere legislativo, nella Ue, è affidato cioè a un organo non elettivo, non immediatamente rappresentativo della volontà popolare. Il ruolo del Parlamento, sia pure rafforzato dal trattato di Amsterdam del 1997, ha infatti ancora dei limiti: in gran parte delle materie ha il potere di approvare regolamenti e direttive insieme con il Consiglio (cosiddetta procedura di codecisione); nelle altre ha sopratutto una funzione consultiva. Esercita un controllo politico sulla Commissione (approva la nomina del presidente e degli altri componenti e, in casi estremi, può votare una mozione di censura che la obbliga a dimettersi); nessun controllo invece sul Consiglio, formato dai ministri degli Stati membri sovrani. Ha l'ultima parola soltanto relativamente all'approvazione del bilancio , che può anche modificare. Lo scarso peso degli or• dettivi resta il difetto più grave della struttura della Ue e fa dire a molti che essa è ancora una "comunità dei Governi" più che una "comunità dei cittadini". Un'altra importante differenza riguarda il meccanismo attraverso il quale vengono prese le decisioni: mentre gli organi statali decidono sempre a maggioranza, il Consiglio dell'Unione europea decide a maggioranza qualificata in un gran numero di casi, ma per alcune questioni deve raggiungere l'unanimità, cioè l'accordo dei rappresentanti di tutti gli Stati membri. Anche questo è un limite, perché significa che ogni Stato dispone di un diritto di veto, e può così impedire il raggiungimento di decisioni vincolanti.