Gli organi fondamentali dello Stato italiano

Le funzioni fondamentali sono distribuite tra cinque organi costituzionali: parlamento, presidente della repubblica, governo, magistratura, corte costituzionale. Il parlamento è eletto dal popolo, è espressione della volontà popolare e la sua funzione principale è l’esercizio del potere legislativo. Il presidente della repubblica è l’espressione dell’unità nazionale. Il governo deve godere della fiducia del parlamento stesso. La magistratura esercita il potere giudiziario. La corte costituzionale ha il compito di correggere la prevalenza del potere legislativo rispetto alle altre funzioni.I costituenti hanno previsto anche i cosiddetti organi ausiliari:Il consiglio di stato, la corte dei conti, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.Un’ulteriore principio su cui poggia l’organizzazione dello stato è il decentramento dei poteri e la costituzione prevede enti territoriali autonomi.L’articolo 55 prevede che determinati compiti siano svolti congiuntamente da entrambe le camere (parlamento in seduta comune). Il parlamento in seduta comune si riunisce a Palazzo Montecitorio e agisce come un’unica assemblea presieduta dal presidente della camera stessa.I casi sono: l’elezione, l’elezione di 5 membri della corte costituzionale, la formazione dell’elenco dei cittadini tra i quali devono essere sorteggiati i giudici aggiunti alla corte costituzionale per giudicare il presidente della repubblica.