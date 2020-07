ONG e diritti umani

Le ONG sono associazioni che operano in campo internazionale, non hanno fini di lucro e non dipendono dai Governi nazionali, dai quali possono ricevere sovvenzioni. L’obbiettivo comune è operare per lo sviluppo dei Paesi socialmente ed economicamente più arretrati. come save the children, medici senza frontiere, eccetera.Diritti umani sono chiamati i diritti che si ritiene appartengano a qualsiasi essere umano e che nessuna autorità può disconoscere o comprimere.Rientrano nei diritti umani:• Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa• Il diritto a una sufficiente alimentazione• Il diritto considerati innocenti fino a quando non venga provata la propria responsabilità• Il diritto di subire solo le pene previste dalla legge• Il diritto al lavoro e alla libertà personale• Il diritto di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero• Il diritto a non essere discriminati in base alla religione, al colore della pelle, al sesso, alle opinioni politiche e così viaIl riconoscimento e la tutela dei diritti umani sono presenti tra i Principi fondamentali della nostra costituzione.Il diritto alla riservatezza può essere definito come il diritto della persona a non subire ingerenze non volute nella propria vita personale o familiare.Il consenso al trattamento dei dati personali deve essere dato per iscritto dopo che il soggetto ha preso visione di una nota informativa.