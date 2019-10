Obblighi e doveri del noleggiante di una nave

Il codice della navigazione imputa al noleggiante diversi obblighi che egli è tenuto ad adempiere nell’ambito di un viaggio commissionatogli dal noleggiatore.In primo luogo, il noleggiante ha l’obbligo di mettere la nave in stato di navigabilità. Come per la locazione, anche in questo caso la nave deve risultare idonea al viaggio che si sta per compiere. Essa inoltre deve essere munita di tutti i documenti necessari per i viaggi da effettuare (si pensi, ad esempio, alle autorizzazioni indispensabili per accedere a un porto).Il noleggiante si obbliga a compiere il viaggio con una nave determinata. Il mezzo individuato dalle parti non può essere successivamente modificato in senso unilaterale, bensì solo mediante previo accordo di entrambe le parti. L’individuazione della nave è pertanto un elemento essenziale del contratto di noleggio. Nella prassi, tuttavia, viene spesso inserita una clausola secondo la quale le parti si riservano la facoltà di designare la nave in un momento successivo alla conclusione del contratto. Gli studiosi hanno definito questa fattispecie «a formazione progressiva»: il contratto si conclude tramite il consenso delle parti ma il suo perfezionamento avverrà solo nel momento in cui esse individueranno la nave con la quale si dovrà compiere il viaggio.Gli obblighi imposti dal Codice della navigazione al noleggiante costituiscono un onere ai sensi dell’articolo 2697 c.c. Egli è libero di rispettarli o meno tuttavia, se vuole raggiungere un determinato risultato (il compimento del viaggio e l’ottenimento del nolo) deve attenervisi.Esistono anche alcuni obblighi che devono essere rispettati dal noleggiatore. Questi è tenuto a specificare la causa per la quale ha commissionato il viaggio al noleggiante e non può, senza che sussistano valide motivazioni, rifiutarsi di corrispondere il nolo all’armatore. Quest’ultima fattispecie non costituisce un onere ma un vero e proprio dovere.