Assumere l’esercizio giuridico di una nave

La dottrina giuridica previgente fino al 1865 aveva cercato di distinguere tra:a) Armamento della nave;b) Esercizio della nave; cosa significa assumere l’esercizio della nave? Significa sostanzialmente “far navigare la nave/gestire la nave” e più precisamente “svolgere una attività organizzata e diretta ad utilizzare la nave per soddisfare determinati scopi ed esigenze”.A quali di questi due elementi gli studiosi dell’epoca avevano dato più importanza nella definizione di armatore? Gli studiosi dell’epoca avevano dato rilievo all’esercizio della nave.Ossia secondo gli studiosi il fatto di dotare la nave di oggetti e beni utili per la navigazione è sicuramente un elemento necessario per l’utilizzo della nave (es. una nave senza motore non può neanche essere usate): tuttavia si tratta di un elemento necessario, ma non sufficiente. Questo perché tra un soggetto che armasse la nave e un soggetto che la facesse navigare (provvedesse alla sua navigazione) era da considerare armatore il secondo, ovvero chi la gestiva per determinate finalità.(NB): Questa è la dottrina di fine ‘800, che è importante perché il cod. nav. ha seguito proprio questa impostazione il legislatore del 1942 ha dato importante a questa dottrina di fine ‘800. In particolare l’art. 265 cod. nav. è una norma dedicata alla definizione dell’armatore.Definizione: “l’armatore è colui che assume l’esercizio di una nave”.(NB) In riferimento alle navi si parla di armatore, mentre nella navigazione aerea si parla di esercente che è definito come colui che assume l’esercizio di un aeromobile. Un esempio pratico: Costa crociere è un’impresa di navigazione che è proprietaria di una flotta di navi con lo scopo di soddisfare le esigenze di svago dei passeggeri.Generalmente le navi sono costruite in cantieri da apposite società di costruzione. È in questo caso armatore Costa crociere o la società? La prima è da considerarsi come armatore, perché è un soggetto, che sebbene non abbai partecipato all’armamento della nave, le fa navigare e le mette a disposizione degli utenti.