Obblighi del locatore nel diritto della navigazione

La locazione di nave ha ad oggetto la consegna del mezzo da parte del locatore al conduttore. La locazione è annoverata tra i contratti consensuali: essa, pertanto, si perfeziona mediante l’incontro di volontà delle due parti; la consegna, dunque, rappresenta un obbligo del locatore che scaturisce da un contratto già concluso per effetto dell’accordo. In particolare, essa assume un valore fondamentale perché consente al conduttore di poter gestire la nave in virtù della disponibilità contrattualmente garantita dal locatore. Quest’ultimo è tenuto a consegnare la nave in stato di navigabilità, cioè in condizioni idonee al compimento del viaggio.Lo stato di navigabilità attiene anche alla necessità che la nave risulti conforme a quanto previsto dal contratto sulle modalità di utilizzo.Ad esempio, una nave presa in locazione per trasportare delle merci deve:- presentare i requisiti di idoneità per il compimento del viaggio;- risultare contestualmente idonea al trasporto delle merci.Oltre che in stato di navigabilità, la nave consegnata deve essere corredata di tutti i documenti necessari per la navigazione (ad esempio il certificato di navigabilità). La mancata consegna determina il sorgere di responsabilità in capo al locatore, il quale sarà chiamato a rispondere di eventuali danni derivati dall’assenza delle certificazioni richieste.Avendo luogo la consegna della nave, la qualifica di armatore si trasferisce dal locatore al conduttore. Avviene dunque una scissione temporanea tra proprietario e armatore: durante lo svolgimento del contratto le due figure non coincidono, perché la qualifica di armatore è temporaneamente assunta dal conduttore. Quest’ultimo è pertanto tenuto a presentare la dichiarazione di armatore presso l’ufficio di iscrizione della nave. In caso di inadempimento, la dichiarazione può essere depositata dal proprietario della nave, il quale ha interesse a colmare la lacuna.